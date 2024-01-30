На капремонт детского лагеря в Маршалково под Белгородом потратят 51,4 млн рублей

Ранее сообщалось, что в крымском лагере «Бригантина „Белогорье“» построят четыре новых корпуса. Речь идёт о жилых блоках, каждый из которых сможет вместить 125 человек. На текущий момент санаторий состоит из жилого блока, учебного корпуса, пляжа, зрительного зала и спортивной зоны.