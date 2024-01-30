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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Ремонт

На капремонт детского лагеря в Маршалково под Белгородом потратят 51,4 млн рублей

30 января 2024, 14:23
Фото: 1MI
Ремонт

В Строителе Белгородской области капитально отремонтируют детский лагерь

На сайте госзакупок появился тендер на проведение капитального ремонта детского лагеря «Прометей», который находится в Яковлевском горокруге. Подрядную организацию, которая займётся работами, определят 9 февраля.

В Белгородской области капитально отремонтируют детский спортивно-оздоровительный лагерь «Прометей». Учреждение находится в городе Строителе Яковлевского горокруга. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 51,4 млн рублей.

Согласно контракту, подрядчик должен провести подготовительные работы: разобрать облицовку, снять старые обои, убрать старые двери. Затем требуется уложить новые полы, отремонтировать помещения, сделать отделку потолка, перегородки, козырьки, навесы. Начать работы необходимо с 1 марта 2024 года, а завершить к 1 июля.

Добавим, что заказчиком выступает управление социального строительства Яковлевского горокруга. Заявки на участие подаются до 7 февраля. Исполнителя определят 9 февраля.

Ранее сообщалось, что в крымском лагере «Бригантина „Белогорье“» построят четыре новых корпуса. Речь идёт о жилых блоках, каждый из которых сможет вместить 125 человек. На текущий момент санаторий состоит из жилого блока, учебного корпуса, пляжа, зрительного зала и спортивной зоны.

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#Общество#Белгородская область#Ремонтные работы#Капремонт#Детский лагерь#Госзакупки#Белгород#Наталья Корявых#Прометей#Маршалково#Яковлевский горокруг
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