На капремонт детского лагеря в Маршалково под Белгородом потратят 51,4 млн рублей

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В Белгородской области капитально отремонтируют детский спортивно-оздоровительный лагерь «Прометей». Учреждение находится в городе Строителе Яковлевского горокруга. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 51,4 млн рублей.
Согласно контракту, подрядчик должен провести подготовительные работы: разобрать облицовку, снять старые обои, убрать старые двери. Затем требуется уложить новые полы, отремонтировать помещения, сделать отделку потолка, перегородки, козырьки, навесы. Начать работы необходимо с 1 марта 2024 года, а завершить к 1 июля.
Добавим, что заказчиком выступает управление социального строительства Яковлевского горокруга. Заявки на участие подаются до 7 февраля. Исполнителя определят 9 февраля.
Ранее сообщалось, что в крымском лагере «Бригантина „Белогорье“» построят четыре новых корпуса. Речь идёт о жилых блоках, каждый из которых сможет вместить 125 человек. На текущий момент санаторий состоит из жилого блока, учебного корпуса, пляжа, зрительного зала и спортивной зоны.