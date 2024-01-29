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Шторм

«Бригантине „Белогорье“» в Крыму понадобился ремонт после ноябрьского шторма

29 января 2024, 07:48
Фото: Midjourney
Шторм

В «Бригантине „Белогорье“» устранят последствия шторма за 2,8 млн рублей

Учреждение опубликовало закупку на проведение ремонтных работ после ноябрьского шторма. На это потратят 2,8 млн рублей. Подрядчика определят 7 февраля, следует из данных сайта госзакупок.

В «Бригантине „Белогорье“» проведут текущий ремонт на сумму в 2,8 млн рублей. Требуется устранить последствия ноябрьского шторма. Заявки на участие в закупке подаются до 5 февраля. Кто именно получит тендер, определят 7-го числа.

Выполнить ремонтные работы подрядная организация должна до 29 февраля. Гарантийный срок ремонта составляет 12 месяцев. Исполнителю необходимо привести в порядок фасады нескольких корпусов.

26 ноября 2023 года сильнейший шторм накрыл Крым и Краснодарский край. Именно тогда пострадал санаторий. Повредило фасад, шатёр и пляж. В учреждении на тот момент возникли перебои со светом.

На следующий день белгородцам сообщили, что санаторий функционировал в штатном режиме, электричество и отопление работали уже без перебоев. Дети находились в безопасности.

Ранее стало известно, что в «Бригантине „Белогорье“» отремонтируют тент за 4,9 млн рублей. Работы выполнят в рамках текущего ремонта учреждения.

Помимо этого, сообщалось, что на капремонт санатория потратят почти 500 млн рублей. На эти средства в порядок должны привести несколько корпусов. В областном правительстве объяснили, зачем понадобился ремонт объекта, который открылся только в 2023 году. Как оказалось, указанные работы не были предусмотрены первым контрактом.

Дополнительные траты: ещё 5 млн рублей потратят на работы в «Бригантине „Белогорье“»
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