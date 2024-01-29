«Бригантине „Белогорье“» в Крыму понадобился ремонт после ноябрьского шторма

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В «Бригантине „Белогорье“» проведут текущий ремонт на сумму в 2,8 млн рублей. Требуется устранить последствия ноябрьского шторма. Заявки на участие в закупке подаются до 5 февраля. Кто именно получит тендер, определят 7-го числа.
Выполнить ремонтные работы подрядная организация должна до 29 февраля. Гарантийный срок ремонта составляет 12 месяцев. Исполнителю необходимо привести в порядок фасады нескольких корпусов.
26 ноября 2023 года сильнейший шторм накрыл Крым и Краснодарский край. Именно тогда пострадал санаторий. Повредило фасад, шатёр и пляж. В учреждении на тот момент возникли перебои со светом.
На следующий день белгородцам сообщили, что санаторий функционировал в штатном режиме, электричество и отопление работали уже без перебоев. Дети находились в безопасности.
Ранее стало известно, что в «Бригантине „Белогорье“» отремонтируют тент за 4,9 млн рублей. Работы выполнят в рамках текущего ремонта учреждения.
Помимо этого, сообщалось, что на капремонт санатория потратят почти 500 млн рублей. На эти средства в порядок должны привести несколько корпусов. В областном правительстве объяснили, зачем понадобился ремонт объекта, который открылся только в 2023 году. Как оказалось, указанные работы не были предусмотрены первым контрактом.