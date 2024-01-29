«Бригантине „Белогорье“» в Крыму понадобился ремонт после ноябрьского шторма

Помимо этого, сообщалось, что на капремонт санатория потратят почти 500 млн рублей. На эти средства в порядок должны привести несколько корпусов. В областном правительстве объяснили, зачем понадобился ремонт объекта, который открылся только в 2023 году. Как оказалось, указанные работы не были предусмотрены первым контрактом.