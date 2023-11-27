«Шторм века»: что известно о разгуле стихии в Крыму и Краснодарском крае?

С воскресенья, 26 ноября, в Крыму бушует шторм: скорость ветра достигала 144 км/ч. Из-за этого местные власти приняли решение ввести режим ЧС на тех территориях региона, которые больше всего пострадали от урагана. В настоящий момент там ограничено судоходство.