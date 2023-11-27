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Непогода

«Шторм века»: что известно о разгуле стихии в Крыму и Краснодарском крае?

27 ноября 2023, 09:10
Фото: 1MI
Непогода

Сильнейший шторм накрыл Крым

Непогода настигла Крым и Краснодарский край 26 ноября. В этот день скорость ветра впервые за 16 лет достигла 144 км/ч. В результате урагана зафиксированы множественные повреждения, пострадали люди, погибли морские животные. Подробнее — в материале «Новых известий».

С воскресенья, 26 ноября, в Крыму бушует шторм: скорость ветра достигала 144 км/ч. Из-за этого местные власти приняли решение ввести режим ЧС на тех территориях региона, которые больше всего пострадали от урагана. В настоящий момент там ограничено судоходство.

В Крыму из-за шторма зафиксировали масштабные разрушения. В Севастополе затопило многоэтажный отель, в Лазаревском повредило железнодорожные пути, а в Адлере волны накрыли комплекс апартаментов, из-за чего нижние этажи оказались затоплены.

Всего в Крыму подтоплены 195 жилых домов, две многоэтажки и 193 частных дома. Из частного сектора эвакуировали более 300 человек, включая 43 детей. Один человек погиб. В Севастопольском аквариуме-музее погибло более 500 морских животных.

Пострадал и Краснодарский край. Под Анапой ураган вынес на мель сухогруз Blue Shark.

Белгородскую область, сообщил замгубернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк, ураган обошёл стороной. Шторм ожидали в регионе с воскресенья на понедельник, но тот сменил курс на Курск.

Белгородскую область ураган обошёл стороной
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