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Posted 9 февраля, 10:25

Published 9 февраля, 10:25

Modified 9 февраля, 10:25

Updated 9 февраля, 10:25

Школьники

Поехать смогут не все: белгородцы недовольны решением по лагерю в Калуге

9 февраля 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

В мэрии Белгорода объяснили, кто из детей отправится в калужские лагеря

Родители школьников поинтересовались, кого будут отправлять в детские лагеря Калуги. Ранее им сообщали, что на отдых отправят детей средних классов. Однако спустя время уточнили, что поедут только ученики начальной школы. Ответ дали в мэрии.
Сюжет
Дети

Жителям Белгорода в управлении образования предложили отправить детей с первого по восьмой классы в лагерь в Калуге. Отправление, сообщили в школе, состоится 10 февраля.

Школьники собрались и настроились на лагерь, родители потратили деньги на сборы. Однако им якобы в последний момент сообщили, что в лагерь поедут только ученики 1-3-х классов. В школе, отмечает родительница, информацию никак не прокомментировали.

На обращение отреагировали в городской администрации. Представители мэрии ответили, что списки ещё формируются, так как желающих уехать в детские лагеря немало. Однако преимущество отдают ученикам начальных классов.

В лагере «Сокол» в первый заезд были преимущественно дети из начальной школы. В этот раз будет так же.
мэрия Белгорода

Возмущённые родители поинтересовались, нельзя ли сначала формировать списки, а потом уже предлагать выезд. Иначе, по их словам, дети расстроятся: «Вы лично придёте и скажете ребёнку, что он не поедет? Зачем тогда предлагали?»

Ответ администрацииОтвет администрации
Информация в родительском чатеИнформация в родительском чате
Ответ администрации
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Калуга#Белгород#Александра Склярова
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