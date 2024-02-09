Поехать смогут не все: белгородцы недовольны решением по лагерю в Калуге

Возмущённые родители поинтересовались, нельзя ли сначала формировать списки, а потом уже предлагать выезд. Иначе, по их словам, дети расстроятся: «Вы лично придёте и скажете ребёнку, что он не поедет? Зачем тогда предлагали?»