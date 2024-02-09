Поехать смогут не все: белгородцы недовольны решением по лагерю в Калуге

Posted 9 февраля, 10:25
Published 9 февраля, 10:25
Modified 9 февраля, 10:25
Updated 9 февраля, 10:25
Жителям Белгорода в управлении образования предложили отправить детей с первого по восьмой классы в лагерь в Калуге. Отправление, сообщили в школе, состоится 10 февраля.
Школьники собрались и настроились на лагерь, родители потратили деньги на сборы. Однако им якобы в последний момент сообщили, что в лагерь поедут только ученики 1-3-х классов. В школе, отмечает родительница, информацию никак не прокомментировали.
На обращение отреагировали в городской администрации. Представители мэрии ответили, что списки ещё формируются, так как желающих уехать в детские лагеря немало. Однако преимущество отдают ученикам начальных классов.
В лагере «Сокол» в первый заезд были преимущественно дети из начальной школы. В этот раз будет так же.
мэрия Белгорода
Возмущённые родители поинтересовались, нельзя ли сначала формировать списки, а потом уже предлагать выезд. Иначе, по их словам, дети расстроятся: «Вы лично придёте и скажете ребёнку, что он не поедет? Зачем тогда предлагали?»