Прокуратура потребовала от минздрава разобраться с проблемами детей с фенилкетонурией

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Прокуратуре Белгородской области вновь пришлось восстанавливать права детей, страдающих фенилкетонурией. Надзорное ведомство выяснило, что меры социальной поддержки для семей с детьми с этим заболеванием реализовывались ненадлежащим образом.
Как сообщается, детей с фенилкетонурией не обеспечивали в полном объёме необходимыми лечебными смесями. Анализы на определение концентрации аминокислот и ацилкарнитинов в крови родителям пришлось оплачивать из своего кармана. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес министра здравоохранения области.
После вмешательства правоохранителей определили источник финансирования для оплаты анализов. Также провели перерасчёт обеспеченности больных детей лечебными смесями. Виновное лицо получило выговор.
Добавим, что это не первый раз, когда прокуратуре пришлось решать проблемы с правами детей, болеющих фенилкетонурией. В 2021 году детей своевременно не обеспечивали специальными лечебными смесями. Надзорное ведомство внесло представление в адрес начальника депздрава (ныне — минздрава).
В 2022 году стало известно, что в Белгородской области дети с этим заболеванием начнут получать по 15 тыс. рублей ежемесячно. Эти деньги им нужны для приобретения специального питания. На тот момент фенилкетонурия была диагностирована у 32 юных белгородцев.
Фенилкетонурия — наследственное заболевание. Оно связано с нарушением метаболизма аминокислот. Несоблюдение низкобелковой диеты в таких случаях может привести к тяжёлому поражению ЦНС.