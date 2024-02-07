Прокуратура потребовала от минздрава разобраться с проблемами детей с фенилкетонурией

В 2022 году стало известно, что в Белгородской области дети с этим заболеванием начнут получать по 15 тыс. рублей ежемесячно. Эти деньги им нужны для приобретения специального питания. На тот момент фенилкетонурия была диагностирована у 32 юных белгородцев.