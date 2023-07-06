Белгородским детям с «мучной болезнью» будут платить по 15 тысяч рублей в месяц

В настоящее время на учёте с данным диагнозом состоят 26 детей. Целиакия — это наследственное заболевание, вызванное непереносимостью глютена и белка, которые содержатся в определённых злаках (пшеница, рожь, ячменное зерно). Чтобы обеспечивать полноценную жизнедеятельность и сохранить функции организма ребёнка, нужна безглютеновая диета.