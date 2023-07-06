Белгородским детям с «мучной болезнью» будут платить по 15 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На очередном заседании депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в Социальный кодекс региона. Речь идёт о назначении ежемесячной денежной выплаты семьям с детьми, больными целиакией.
В настоящее время на учёте с данным диагнозом состоят 26 детей. Целиакия — это наследственное заболевание, вызванное непереносимостью глютена и белка, которые содержатся в определённых злаках (пшеница, рожь, ячменное зерно). Чтобы обеспечивать полноценную жизнедеятельность и сохранить функции организма ребёнка, нужна безглютеновая диета.
У нас раньше в этой главе были меры поддержки для детей, больных фенилкетонурией. Мы добавляем по просьбам родителей ещё и эту категорию (больных целиакией — прим.ред.).
Елена Батанова
Таким образом, ежемесячно дети с «мучной болезнью» теперь будут получать по 15 000 рублей. Как отметила Батанова, для этого потребуется в текущем году 4,6 млн рублей.