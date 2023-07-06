Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Изображение материала

Белгородским детям с «мучной болезнью» будут платить по 15 тысяч рублей в месяц

6 июля 2023, 09:56
Фото: 1MI
Данное решение приняли депутаты облдумы. На сегодняшний день с диагнозом «целиакия» на учёте состоят 26 детей в регионе.
Сюжет
Выплаты

На очередном заседании депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в Социальный кодекс региона. Речь идёт о назначении ежемесячной денежной выплаты семьям с детьми, больными целиакией.

В настоящее время на учёте с данным диагнозом состоят 26 детей. Целиакия — это наследственное заболевание, вызванное непереносимостью глютена и белка, которые содержатся в определённых злаках (пшеница, рожь, ячменное зерно). Чтобы обеспечивать полноценную жизнедеятельность и сохранить функции организма ребёнка, нужна безглютеновая диета.

У нас раньше в этой главе были меры поддержки для детей, больных фенилкетонурией. Мы добавляем по просьбам родителей ещё и эту категорию (больных целиакией — прим.ред.).
Елена Батанова

Таким образом, ежемесячно дети с «мучной болезнью» теперь будут получать по 15 000 рублей. Как отметила Батанова, для этого потребуется в текущем году 4,6 млн рублей.

Выплаты перед школой на детей в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Детям с «мучной болезнью» в Белгородской области могут назначить выплатыБелгородцы получат единовременные выплаты, но не всеГладков озвучил сроки начисления выплат для шебекинцев с пропиской в других районах
#Кристина Семенчук#Выплаты#Больные дети#Депутаты#Мучная болезнь#Общество#Белгородская область#Елена батанова
Подпишитесь
Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина скончался
Сегодня, 12:10
Уволенный замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев удалил страницу «ВКонтакте»
Сегодня, 11:45
«Чешуйка» и денга: что нашли при раскопках на месте Белого квартала в Белгороде
Сегодня, 09:45
Белгородцам запретили проводить ремонтные работы в многоэтажках после 21 часа
Сегодня, 11:17
В Белгороде продают в четыре раза больше коммерческой недвижимости, чем в Курске
Сегодня, 10:03
Белгородэнерго обеспечило мощностью новый Парк аттракционов в Белгороде
Сегодня, 13:20