Детям с «мучной болезнью» в Белгородской области могут назначить выплаты

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Белгородские семьи с детьми, страдающими целиакией, или «мучной болезнью», смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 15 тыс. рублей. Соответствующий вопрос депутаты обсудили 4 июля. Окончательное решение примут на заседании, которое состоится в ближайший четверг.
Целиакия представляет собой наследственное заболевание, вызванное непереносимостью глютена, белка, содержащегося в определённых злаках, в том числе в пшенице и ячмене. Безглютеновая диета позволяет ребёнку вести привычный образ жизни. По предварительным подсчётам, приобретение специальных продуктов обходится белгородским семьям примерно в 15 тыс. рублей в месяц.
В регионе на учёте у врачей-специалистов состоит 26 детей с диагнозом «целиакия». На их поддержку в нынешнем году потребуется 4,68 млн рублей.
Выплаты в Белгородской области уже действуют для детей, больных фенилкетонурией. Это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением аминокислотного обмена. Деньги выделяются на специальное дорогостоящее питание. По состоянию на март 2022 года в регионе проживало 32 ребёнка с таким диагнозом.