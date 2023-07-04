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Детям с «мучной болезнью» в Белгородской области могут назначить выплаты

4 июля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Предлагаемый размер ежемесячной выплаты — 15 тыс. рублей. Изменения в соцкодекс области рассмотрели думские комитеты. Окончательное решение примут в четверг, 6 июля. Об этом сообщил спикер Белгородской областной думы Юрий Клепиков.
Сюжет
Дети

Белгородские семьи с детьми, страдающими целиакией, или «мучной болезнью», смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 15 тыс. рублей. Соответствующий вопрос депутаты обсудили 4 июля. Окончательное решение примут на заседании, которое состоится в ближайший четверг.

Целиакия представляет собой наследственное заболевание, вызванное непереносимостью глютена, белка, содержащегося в определённых злаках, в том числе в пшенице и ячмене. Безглютеновая диета позволяет ребёнку вести привычный образ жизни. По предварительным подсчётам, приобретение специальных продуктов обходится белгородским семьям примерно в 15 тыс. рублей в месяц.

В регионе на учёте у врачей-специалистов состоит 26 детей с диагнозом «целиакия». На их поддержку в нынешнем году потребуется 4,68 млн рублей.

Выплаты в Белгородской области уже действуют для детей, больных фенилкетонурией. Это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением аминокислотного обмена. Деньги выделяются на специальное дорогостоящее питание. По состоянию на март 2022 года в регионе проживало 32 ребёнка с таким диагнозом.

Белгородские дети с фенилкетонурией будут получать по 15 тыс. рублей каждый месяц
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#Мучная болезнь#Целиакия#Юрий клепиков#Таисия Некрасова#Дети#Выплаты#Общество#Соцвыплаты#Фенилкетонурия#Белгородская область#Белгород#Белгородская облдума
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