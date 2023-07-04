Детям с «мучной болезнью» в Белгородской области могут назначить выплаты

Выплаты в Белгородской области уже действуют для детей, больных фенилкетонурией. Это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением аминокислотного обмена. Деньги выделяются на специальное дорогостоящее питание. По состоянию на март 2022 года в регионе проживало 32 ребёнка с таким диагнозом.