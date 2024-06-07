Белгородцев по решению Путина могут отправить в санатории. Кто имеет право на отдых?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Жители Белгородской области смогут уехать в пансионаты и санатории, которые расположены в других российских регионах. Однако право на такую поездку будет не у всех. Уехать смогут те, кто получил ранения лёгкой и средней степени тяжести после атак ВСУ.
Почему не тяжёлой? Потому что в каждом случае нужно решение врача. Безусловно, те, кто имеет тяжёлое ранение, получат возможность съездить в санаторий, но в особом порядке. Будем делать это сами, индивидуально.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Подобная возможность будет и у тех, чьи дома оказались разрушены в результате обстрелов.
Подробную информацию об отдыхе можно узнать у замгубернатора по внутренней политике Ольги Медведевой, у замгубернатора — министра образования Андрея Милёхина, у министра соцзащиты Елены Батановой, а также у глав органов местного самоуправления и в отделениях социальной защиты по месту жительства.