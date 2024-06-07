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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Белгородцев, пострадавших при атаках ВСУ, бесплатно увезут в санатории

Белгородцев по решению Путина могут отправить в санатории. Кто имеет право на отдых?

7 июня 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев, пострадавших при атаках ВСУ, бесплатно увезут в санатории

Такой возможностью смогут воспользоваться белгородцы, получившие ранения и потерявшие свои дома в результате обстрелов. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жители Белгородской области смогут уехать в пансионаты и санатории, которые расположены в других российских регионах. Однако право на такую поездку будет не у всех. Уехать смогут те, кто получил ранения лёгкой и средней степени тяжести после атак ВСУ.

Почему не тяжёлой? Потому что в каждом случае нужно решение врача. Безусловно, те, кто имеет тяжёлое ранение, получат возможность съездить в санаторий, но в особом порядке. Будем делать это сами, индивидуально.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Подобная возможность будет и у тех, чьи дома оказались разрушены в результате обстрелов.

Подробную информацию об отдыхе можно узнать у замгубернатора по внутренней политике Ольги Медведевой, у замгубернатора — министра образования Андрея Милёхина, у министра соцзащиты Елены Батановой, а также у глав органов местного самоуправления и в отделениях социальной защиты по месту жительства.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Санаторий#Белгород#Вячеслав Гладков#Пансионат#Дом отдыха
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