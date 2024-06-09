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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Минобороны сообщили о работе ПВО в Белгородской области

Не только беспилотники: что ещё уничтожила ПВО во время утренней ракетной опасности?

9 июня 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны сообщили о работе ПВО в Белгородской области

За час ВСУ пытались атаковать регион беспилотниками самолётного типа, а также управляемыми ракетами. О том, чем по Белгородской области били в этот раз, рассказали в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

ПВО в Белгородской области уничтожила одну управляемую ракету «Нептун-МД» и два беспилотника самолётного типа. Произошло это в период с 09:30 до 10:30.

Напомним, что около 09:50 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. В городе выла сирена, но взрывов не прозвучало.

Вместе с тем громко было в нескольких неприграничных районах. Так, ПВО сработала в Новооскольском горокруге. Сбито несколько воздушных целей. Повреждены два авто, частный дом, два подъезда МКД, коммерческий объект.

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