Не только беспилотники: что ещё уничтожила ПВО во время утренней ракетной опасности?

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
ПВО в Белгородской области уничтожила одну управляемую ракету «Нептун-МД» и два беспилотника самолётного типа. Произошло это в период с 09:30 до 10:30.
Напомним, что около 09:50 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. В городе выла сирена, но взрывов не прозвучало.
Вместе с тем громко было в нескольких неприграничных районах. Так, ПВО сработала в Новооскольском горокруге. Сбито несколько воздушных целей. Повреждены два авто, частный дом, два подъезда МКД, коммерческий объект.