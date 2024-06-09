bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Дым в Ракитянском районе

«Людей перевозим на безопасное расстояние»: Гладков — о ЧП в Белгородской области

9 июня 2024, 13:25
Фото: «БелПлюс»
Дым в Ракитянском районе

Крупный пожар произошёл в Ракитянском районе Белгородской области

Пострадавших среди мирных жителей нет. Людей, проживающих недалеко от места ЧП, вывозят на безопасное расстояние, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Днём 9 июня в Сети появились фото сильного дыма над Ракитянским районом. Спустя время МЧС отправило уведомления местным жителям с просьбой спуститься в укрытия.

ЧП прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, произошёл пожар в нежилом помещении. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Тех, кто проживает рядом с местом ЧП, перевозят на безопасное расстояние. Оперативные службы продолжают работу.

Это не единственное происшествие за 9 июня в Белгородской области. Утром под обстрел попал город Шебекино — повреждены автобусы и авто. На машину мирных жителей сбросили взрывное устройство в Грайворонском горокруге. Есть разрушения после отражения атаки ВСУ в Новооскольском горокруге.

На авто белгородцев сбросили взрывное устройство с беспилотника
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только беспилотники: что ещё уничтожила ПВО во время утренней ракетной опасности?Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на неприграничный район БелгородчиныХрам, 25 машин и 18 домов белгородцев пострадали за день от атак ВСУ
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Ракитянский район#Эвакуация#Чп#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на неприграничный район Белгородчины
Сегодня, 08:52
На авто белгородцев сбросили взрывное устройство с беспилотника
Сегодня, 11:07
Два автобуса попали под обстрел под Белгородом, также от взрыва пострадали дома
Сегодня, 09:15
102-летняя «железная бабушка» из Белгорода вновь хочет прыгнуть с парашютом
Сегодня, 10:23
Стало известно, сколько белгородцев смогут отправить на отдых по решению Путина
Сегодня, 12:29
"