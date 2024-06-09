«Людей перевозим на безопасное расстояние»: Гладков — о ЧП в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Днём 9 июня в Сети появились фото сильного дыма над Ракитянским районом. Спустя время МЧС отправило уведомления местным жителям с просьбой спуститься в укрытия.
ЧП прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, произошёл пожар в нежилом помещении. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Тех, кто проживает рядом с местом ЧП, перевозят на безопасное расстояние. Оперативные службы продолжают работу.
Это не единственное происшествие за 9 июня в Белгородской области. Утром под обстрел попал город Шебекино — повреждены автобусы и авто. На машину мирных жителей сбросили взрывное устройство в Грайворонском горокруге. Есть разрушения после отражения атаки ВСУ в Новооскольском горокруге.