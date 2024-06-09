«Людей перевозим на безопасное расстояние»: Гладков — о ЧП в Белгородской области

Это не единственное происшествие за 9 июня в Белгородской области. Утром под обстрел попал город Шебекино — повреждены автобусы и авто. На машину мирных жителей сбросили взрывное устройство в Грайворонском горокруге. Есть разрушения после отражения атаки ВСУ в Новооскольском горокруге.