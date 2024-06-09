Два автобуса попали под обстрел под Белгородом, также от взрыва пострадали дома

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
ВСУ утром 9 июня атаковали Шебекинский горокруг. По информации МЧС, город Шебекино попал под обстрел. В результате повреждены два автобуса и автомобиль.
Над Муромом ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Разрушения есть в двух частных домах. Также задело одну машину.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.
Напомним, что утром 9 мая ракетная опасность действовала в Белгороде и Белгородском районе. Кроме того, РО объявляли и около полудня.
Известно, что во время утренней тревоги ПВО сбила ракету «Нептун-МД» и два беспилотника самолётного типа. Есть разрушения после атаки в Новооскольском горокруге.