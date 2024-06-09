bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Последствия обстрела белгородского Шебекино

Два автобуса попали под обстрел под Белгородом, также от взрыва пострадали дома

9 июня 2024, 09:15
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела белгородского Шебекино

ВСУ атаковали Шебекинский горокруг в Белгородской области

МЧС сообщало об обстреле Шебекино со стороны Украины, а над Муромом с беспилотника сбросили взрывное устройство. О последствиях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Автобус

ВСУ утром 9 июня атаковали Шебекинский горокруг. По информации МЧС, город Шебекино попал под обстрел. В результате повреждены два автобуса и автомобиль.

Над Муромом ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Разрушения есть в двух частных домах. Также задело одну машину.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

Напомним, что утром 9 мая ракетная опасность действовала в Белгороде и Белгородском районе. Кроме того, РО объявляли и около полудня.

Известно, что во время утренней тревоги ПВО сбила ракету «Нептун-МД» и два беспилотника самолётного типа. Есть разрушения после атаки в Новооскольском горокруге.

Белгородцы сообщают о первых последствиях утренней ракетной опасности
Узнать подробнее
Читайте также:
Часть Шебекинского округа осталась без электроэнергии из-за обстрелов со стороны ВСУ«Белгородская область скорбит». Гладков — об ударе по Херсонской областиВ «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Автобус#Новости Белгорода#Муром#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
«Людей перевозим на безопасное расстояние»: Гладков — о ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:25
Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на неприграничный район Белгородчины
Сегодня, 08:52
На авто белгородцев сбросили взрывное устройство с беспилотника
Сегодня, 11:07
102-летняя «железная бабушка» из Белгорода вновь хочет прыгнуть с парашютом
Сегодня, 10:23
Стало известно, сколько белгородцев смогут отправить на отдых по решению Путина
Сегодня, 12:29
"