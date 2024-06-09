На авто белгородцев сбросили взрывное устройство с беспилотника

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Безымено в Грайворонском горокруге атаковали двумя беспилотниками. С одного из них ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль. Водитель и пассажиры успели выскочить из салона.
Со второго беспилотника взрывное устройство сбросили на административный объект. В здании в итоге пробило крышу.
Напомним, что под обстрел утром 9 июня также попали два автобуса и авто в Шебекино. Над Муромом с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство, есть разрушения.
Кроме того, последствия утренней атаки есть в неприграничном Новооскольском горокруге.
Добавим, что уже дважды ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе.