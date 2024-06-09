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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

ВСУ атаковали двумя беспилотниками Безымено в Белгородской области

На авто белгородцев сбросили взрывное устройство с беспилотника

9 июня 2024, 11:07
Фото: 1MI

ВСУ атаковали двумя беспилотниками Безымено в Белгородской области

Под ударом оказались машина и административный объект. Водитель и пассажиры успели выскочить из автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Безымено в Грайворонском горокруге атаковали двумя беспилотниками. С одного из них ВСУ сбросили взрывное устройство на автомобиль. Водитель и пассажиры успели выскочить из салона.

Со второго беспилотника взрывное устройство сбросили на административный объект. В здании в итоге пробило крышу.

Напомним, что под обстрел утром 9 июня также попали два автобуса и авто в Шебекино. Над Муромом с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство, есть разрушения.

Кроме того, последствия утренней атаки есть в неприграничном Новооскольском горокруге.

Добавим, что уже дважды ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Авто#Взрывное устройство#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Безымено#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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