Глава Минздрава Мурашко рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на дом в Белгороде

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Published Сегодня, 06:58
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В больницах остаются трое пациентов, пострадавших при атаке ВСУ 12 мая. В тот день, напомним, удар пришёлся по многоквартирному дому на улице Щорса в Белгороде. В результате атаки обрушился один из подъездов.
Жизни людей, находящихся в больницах, ничего не угрожает, заверил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Под наблюдение врачей выписаны 14 человек. Добавим, что ранее сообщалось о выписке троих спасателей МЧС, пострадавших при повторном обрушении подъезда.
Утром 12 мая Белгород атаковали из РСЗО «Вампир», «Ольха», а также «Точкой-У» — от фрагментов одной из ракет разрушен подъезд МКД на улице Щорса. Погибли в результате атаки 17 человек. Ранее стали известны их имена. Среди погибших есть трое детей.
В тот же день, 12 мая, но уже при вечернем обстреле, погибли ещё три человека. Одной из жертв стала студентка БГИИК.