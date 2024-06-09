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Обрушившийся подъезд дома на улице Щорса в Белгороде

Глава Минздрава Мурашко рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на дом в Белгороде

9 июня 2024, 06:58
Фото: bel.ru
Обрушившийся подъезд дома на улице Щорса в Белгороде

Три человека остаются в больницах после атаки ВСУ на дом в Белгороде

Речь идёт об обстреле 12 мая, когда обрушился подъезд многоэтажного дома. Трое пострадавших остаются в больницах, 14 выписали под наблюдение врачей, пишет ТАСС со ссылкой на федерального министра. Погибли в результате атаки, напомним, 17 человек.

В больницах остаются трое пациентов, пострадавших при атаке ВСУ 12 мая. В тот день, напомним, удар пришёлся по многоквартирному дому на улице Щорса в Белгороде. В результате атаки обрушился один из подъездов.

Жизни людей, находящихся в больницах, ничего не угрожает, заверил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Под наблюдение врачей выписаны 14 человек. Добавим, что ранее сообщалось о выписке троих спасателей МЧС, пострадавших при повторном обрушении подъезда.

Утром 12 мая Белгород атаковали из РСЗО «Вампир», «Ольха», а также «Точкой-У» — от фрагментов одной из ракет разрушен подъезд МКД на улице Щорса. Погибли в результате атаки 17 человек. Ранее стали известны их имена. Среди погибших есть трое детей.

В тот же день, 12 мая, но уже при вечернем обстреле, погибли ещё три человека. Одной из жертв стала студентка БГИИК.

Стали известны имена всех погибших при обрушении 12 мая дома белгородцев
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