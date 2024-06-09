Белгородцы сообщают о первых последствиях утренней ракетной опасности

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
МЧС утром 9 июня отправило предупреждения об обстреле со стороны Украины города Шебекино. Уведомления поступили в районе 09:40.
Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» пишет, что в результате обстрела повреждены два автобуса и легковой автомобиль. Источник публикует кадры с места происшествия.
Кроме того, утром 9 июня в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Однако взрывы слышали в других, неприграничных районах региона.
В Сети сообщают, что звуки, похожие на работу ПВО, раздались в Корочанском и Чернянском районах, Новооскольском горокруге. В последнем из указанных муниципалитетов местные жители обнаружили на земле крупные обломки сбитых в небе предметов. Telegram-канал «Новый Оскол online» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в одном из сёл есть разрушения в доме и магазине.
Официальной информации о последствиях атак пока не поступало.
Добавим, что ракетную опасность утром 9 июня также объявляли в соседней Воронежской области.