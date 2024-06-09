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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Пострадавший от атаки ВСУ автобус в Шебекино

Белгородцы сообщают о первых последствиях утренней ракетной опасности

9 июня 2024, 08:26
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Пострадавший от атаки ВСУ автобус в Шебекино

В Сети появились кадры попавшего под обстрел автобуса в белгородском Шебекино

Ранее МЧС предупреждало о том, что город Шебекино попал под обстрел. Спустя время в Сети появились фото с пострадавшим от атаки автобусом. Кроме того, крупные обломки после ракетной опасности находят жители Новооскольского горокруга.
Сюжет
Автобус

МЧС утром 9 июня отправило предупреждения об обстреле со стороны Украины города Шебекино. Уведомления поступили в районе 09:40.

Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» пишет, что в результате обстрела повреждены два автобуса и легковой автомобиль. Источник публикует кадры с места происшествия.

Кроме того, утром 9 июня в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Однако взрывы слышали в других, неприграничных районах региона.

В Сети сообщают, что звуки, похожие на работу ПВО, раздались в Корочанском и Чернянском районах, Новооскольском горокруге. В последнем из указанных муниципалитетов местные жители обнаружили на земле крупные обломки сбитых в небе предметов. Telegram-канал «Новый Оскол online» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в одном из сёл есть разрушения в доме и магазине.

Официальной информации о последствиях атак пока не поступало.

Добавим, что ракетную опасность утром 9 июня также объявляли в соседней Воронежской области.

Обломки сбитого предмета в Новооскольском горокруге Белгородской области Обломки сбитого предмета в Новооскольском горокруге Белгородской области
Обломки сбитого предмета в Новооскольском горокруге Белгородской области Обломки сбитого предмета в Новооскольском горокруге Белгородской области
Попавший под обстрел автобус в белгородском Шебекино Попавший под обстрел автобус в белгородском Шебекино
Попавший под обстрел автобус в белгородском ШебекиноПопавший под обстрел автобус в белгородском Шебекино
Обломки сбитого предмета в Новооскольском горокруге Белгородской области
Фото: Telegram-канал «Новый Оскол online»
Храм, 25 машин и 18 домов белгородцев пострадали за день от атак ВСУ
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