Белгородцы сообщают о первых последствиях утренней ракетной опасности

В Сети сообщают, что звуки, похожие на работу ПВО, раздались в Корочанском и Чернянском районах, Новооскольском горокруге. В последнем из указанных муниципалитетов местные жители обнаружили на земле крупные обломки сбитых в небе предметов. Telegram-канал «Новый Оскол online» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в одном из сёл есть разрушения в доме и магазине.