bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

Девушку ранило осколками при повторном обстреле под Белгородом

Девушку ранило осколками при повторном обстреле под Белгородом

6 июня 2024, 19:03
Фото: Изображение Midjourney
Посёлок Прилесье в Краснояружском районе второй раз за вечер попал под обстрел ВСУ. Есть пострадавшая, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 6 июня населённый пункт в белгородском приграничье дважды обстреляли со стороны Украины. При втором обстреле осколочные ранения в запястье получила девушка. Она самостоятельно добралась до районной больницы, где ей оказали помощь. Дальше её отвезли в горбольницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Из повреждений — два забора частных домов и одна машина. Информацию уточняют.

Несколькими часами ранее после прилётов повреждения получили линия электропередачи. Жители Прилесья временно остались без света. Ремонт должны начать после разрешения от Министерства обороны РФ.

Также вечером четверга дронами-камикадзе атаковали Муром в Шебекинском округе. Пострадавших не было. Взрывами повредило крышу коммерческого предприятия, машину и выбило окна в частном доме.

ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
Узнать подробнее
Читайте также:
Второго мужчину за день ранило из-за атаки ВСУ на Белгородскую областьЛюди в автобусах ранены при обстреле ШебекиноМашина сгорела, 19-летний водитель ранен после атаки дрона ВСУ
#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Муром#Краснояружский район#Обстрел#ВСУ#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Прилесье
Подпишитесь
Два авто от Вивтюка: за что экс-замгубернатора Полежаев получил взятку более 18 млн?
Сегодня, 14:08
«Мой средний палец Белгороду». Как относятся к российскому городу на сайте Reddit
Сегодня, 13:36
У экс-замгубернатора Полежаева через суд изъяли нежилое помещение за 13 млн рублей
Сегодня, 12:46
Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше
Сегодня, 13:54
Карту жителя Белгородской области сделают доступной для всех белгородцев
Сегодня, 12:08
"