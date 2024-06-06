Девушку ранило осколками при повторном обстреле под Белгородом

Вечером 6 июня населённый пункт в белгородском приграничье дважды обстреляли со стороны Украины. При втором обстреле осколочные ранения в запястье получила девушка. Она самостоятельно добралась до районной больницы, где ей оказали помощь. Дальше её отвезли в горбольницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.