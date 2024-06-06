Девушку ранило осколками при повторном обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Вечером 6 июня населённый пункт в белгородском приграничье дважды обстреляли со стороны Украины. При втором обстреле осколочные ранения в запястье получила девушка. Она самостоятельно добралась до районной больницы, где ей оказали помощь. Дальше её отвезли в горбольницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.
Из повреждений — два забора частных домов и одна машина. Информацию уточняют.
Несколькими часами ранее после прилётов повреждения получили линия электропередачи. Жители Прилесья временно остались без света. Ремонт должны начать после разрешения от Министерства обороны РФ.
Также вечером четверга дронами-камикадзе атаковали Муром в Шебекинском округе. Пострадавших не было. Взрывами повредило крышу коммерческого предприятия, машину и выбило окна в частном доме.