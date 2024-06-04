Второго мужчину за день ранило из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Водитель грузовика пострадал при атаке ВСУ на Шебекино. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения, в больницу он обратился сам. Состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести.
Известно, что БПЛА дважды атаковали грузовик. Происшествие случилось на территории одного из предприятий. В результате ударов вспыхнули кабина и цистерна. Пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания.
Число мирных жителей, раненных за сутки от атак ВСУ, увеличилось до двух. Ранее в Борисовском районе пострадал водитель служебного автобуса «Агро-Белогорья», у него контузия.