Второго мужчину за день ранило из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ дважды атаковали грузовик в Белгородской области

Происшествие случилось в Шебекино на территории одного из предприятий. У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения. В результате атак также повреждён транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.