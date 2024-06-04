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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

ВСУ дважды атаковали грузовик в Белгородской области

Второго мужчину за день ранило из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

4 июня 2024, 11:38
Фото: 1MI

ВСУ дважды атаковали грузовик в Белгородской области

Происшествие случилось в Шебекино на территории одного из предприятий. У пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения. В результате атак также повреждён транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Водитель грузовика пострадал при атаке ВСУ на Шебекино. У мужчины — закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения, в больницу он обратился сам. Состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести.

Известно, что БПЛА дважды атаковали грузовик. Происшествие случилось на территории одного из предприятий. В результате ударов вспыхнули кабина и цистерна. Пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания.

Число мирных жителей, раненных за сутки от атак ВСУ, увеличилось до двух. Ранее в Борисовском районе пострадал водитель служебного автобуса «Агро-Белогорья», у него контузия.

ВСУ вновь атаковали дроном автобус «Агро-Белогорья», есть пострадавший
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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