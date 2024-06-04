ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
4 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья. Штаб работал в селе Головчино Грайворонского горокруга. В момент атаки в штабе находились мирные жители, сотрудники администрации Грайворонского горокруга, представители министерств и члены правительства.
Взрывное устройство с беспилотника сбросили на крыльцо здания. Пострадала мирная жительница. У неё осколочные ранения рук и ног. Женщину отвезли во вторую горбольницу.
Также ранен замглавы администрации горокруга Роман Твердун. У него осколочное ранение грудной клетки. На попутках его отвезли в грайворонскую больницу.
В самом здании повреждены окна, фасад и входная группа.