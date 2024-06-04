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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Под удар беспилотника ВСУ попал штаб по восстановлению жилья белгородцев

ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы

4 июня 2024, 13:54
Фото: bel.ru

Под удар беспилотника ВСУ попал штаб по восстановлению жилья белгородцев

ЧП произошло в селе Головчино Грайворонского горокруга. Во время атаки ВСУ пострадали мирная жительница и замглавы. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

4 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья. Штаб работал в селе Головчино Грайворонского горокруга. В момент атаки в штабе находились мирные жители, сотрудники администрации Грайворонского горокруга, представители министерств и члены правительства.

Взрывное устройство с беспилотника сбросили на крыльцо здания. Пострадала мирная жительница. У неё осколочные ранения рук и ног. Женщину отвезли во вторую горбольницу.

Также ранен замглавы администрации горокруга Роман Твердун. У него осколочное ранение грудной клетки. На попутках его отвезли в грайворонскую больницу.

В самом здании повреждены окна, фасад и входная группа.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Штаб#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Головчино#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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