ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы

4 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали штаб по восстановлению жилья. Штаб работал в селе Головчино Грайворонского горокруга. В момент атаки в штабе находились мирные жители, сотрудники администрации Грайворонского горокруга, представители министерств и члены правительства.