Люди в автобусах ранены при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:59
Во время обстрела Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Пятеро из них ехали в это время в двух автобусах, у них осколочные ранения рук и ног. Ещё один мужчина был ранен на улице — осколок попал ему в левое предплечье. Всех пострадавших бригадами скорой помощи отправили в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего восстановления.
Ранее 2 июня в результате взрыва боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района. Сам руководитель администрации и двое глав поселений получили лёгкие ранения и уже вернулись на рабочие места.
Утром ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Пострадавших не было.