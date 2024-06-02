Люди в автобусах ранены при обстреле Шебекино

Во время обстрела Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Пятеро из них ехали в это время в двух автобусах, у них осколочные ранения рук и ног. Ещё один мужчина был ранен на улице — осколок попал ему в левое предплечье. Всех пострадавших бригадами скорой помощи отправили в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего восстановления.