bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Шесть человек получили ранения во время обстрела Шебекино в Белгородской области

Люди в автобусах ранены при обстреле Шебекино

2 июня 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney

Шесть человек получили ранения во время обстрела Шебекино в Белгородской области

Утром 2 июня ВСУ обстреляли город в белгородском приграничье. Пострадали пять человек в двух автобусах и мужчина на улице, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Во время обстрела Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Пятеро из них ехали в это время в двух автобусах, у них осколочные ранения рук и ног. Ещё один мужчина был ранен на улице — осколок попал ему в левое предплечье. Всех пострадавших бригадами скорой помощи отправили в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего восстановления.

Ранее 2 июня в результате взрыва боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района. Сам руководитель администрации и двое глав поселений получили лёгкие ранения и уже вернулись на рабочие места.

Утром ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Пострадавших не было.

Машина сгорела, 19-летний водитель ранен после атаки дрона ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Два белгородских села попали под огонь ВСУ рано утром 1 июняДве белгородки ранены при атаке украинского дрона-камикадзе на жилой домАлександр Коц рассказал про поездку в Волчанск, где был ранен его коллега
#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб после взрыва боеприпаса
Сегодня, 06:43
Вячеслав Гладков рассказал о последствиях утреннего обстрела Белгорода
Сегодня, 04:09
Дрон ВСУ взорвался над магазином «Магнит» в 50 километрах от границы
Сегодня, 03:15
Военкоры: ВСУ использовали HIMARS для ударов по Белгородской области
Вчера, 13:13
При обстреле Шебекино множественные ранения получил мирный житель
Вчера, 15:34
"