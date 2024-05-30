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Две белгородки ранены при атаке украинского дрона-камикадзе на жилой дом

Две белгородки ранены при атаке украинского дрона-камикадзе на жилой дом

30 мая 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Одна из пострадавших получила ранение голени, у второй — контузия. От госпитализации женщины отказались. Дрон ВСУ атаковал жилой дом.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в селе Зозули Борисовского района. В результате взрыва пострадали две женщины. У одной из них — осколочное ранение левой голени, у второй — контузия.

Пострадавшим скорая оказала всю необходимую медпомощь, от госпитализации они отказались.

Что касается повреждений — в доме были выбиты окна, посечены фасад, кровля и веранда.

На месте сейчас работают оперативные службы.

Ранее под ударом оказались два населённых пункта в Шебекинском горокруге. В посёлке Красное в результате взрыва беспилотника загорелся автомобиль.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ
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