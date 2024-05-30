Две белгородки ранены при атаке украинского дрона-камикадзе на жилой дом

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в селе Зозули Борисовского района. В результате взрыва пострадали две женщины. У одной из них — осколочное ранение левой голени, у второй — контузия.
Пострадавшим скорая оказала всю необходимую медпомощь, от госпитализации они отказались.
Что касается повреждений — в доме были выбиты окна, посечены фасад, кровля и веранда.
На месте сейчас работают оперативные службы.
Ранее под ударом оказались два населённых пункта в Шебекинском горокруге. В посёлке Красное в результате взрыва беспилотника загорелся автомобиль.