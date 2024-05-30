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Published Сегодня, 08:29

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ВСУ атаковали дронами почту и храм в белгородском приграничье

ВСУ атаковали дронами почту и храм в белгородском приграничье

30 мая 2024, 08:29
Фото: Bel.ru
Под удар попало село Грузское Борисовского района. В результате взрыва пострадал мирный житель. Мужчину отвезли в больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Утром 30 мая дроны-камикадзе ВСУ несколько раз атаковали село Грузское. В результате взрыва пострадал мужчина. У него контузия и множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Скорая отвезла раненого в больницу.

В результате четырёх взрывов повреждения получили здание местной почты и храм. В помещениях посечены фасады и выбиты окна. Также под удар попали три машина, одна из них загорелась. Очаг быстро потушили.

В настоящий момент специалисты проводят обход территории.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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