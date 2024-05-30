ВСУ атаковали дронами почту и храм в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Утром 30 мая дроны-камикадзе ВСУ несколько раз атаковали село Грузское. В результате взрыва пострадал мужчина. У него контузия и множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Скорая отвезла раненого в больницу.
В результате четырёх взрывов повреждения получили здание местной почты и храм. В помещениях посечены фасады и выбиты окна. Также под удар попали три машина, одна из них загорелась. Очаг быстро потушили.
В настоящий момент специалисты проводят обход территории.