Украинские дроны-камикадзе атаковали Шебекино. Что известно о последствиях?

Posted Вчера, 18:43
Published Вчера, 18:43
Modified Вчера, 18:45
Updated Вчера, 18:45
Вечером 29 мая город Шебекино попал под атаку дронов-камикадзе ВСУ. Один из дронов упал и сдетонировал рядом с частным жилым домом. В здании повредилась кровля.
Второй дрон упал в черте города без детонации.
Оперативные службы изъяли дрон и обезвредили боеприпас.
Обошлось без пострадавших.
До этого беспилотники ВСУ атаковали сёла в Борисовском районе и Грайворонском горокруге. Из мирных жителей никто не пострадал. Кроме того, под обстрелом оказался центр села Муром в Шебекинском горокруге.