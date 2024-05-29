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Posted Вчера, 18:43

Published Вчера, 18:43

Modified Вчера, 18:45

Updated Вчера, 18:45

Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали Шебекино. Что известно о последствиях?

29 мая 2024, 18:43
Фото: Изображение Midjourney

Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Один дрон упал на территорию рядом с жилым домом. Ещё один дрон упал в черте города. Никто не пострадал, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 29 мая город Шебекино попал под атаку дронов-камикадзе ВСУ. Один из дронов упал и сдетонировал рядом с частным жилым домом. В здании повредилась кровля.

Второй дрон упал в черте города без детонации.

Оперативные службы изъяли дрон и обезвредили боеприпас.

Обошлось без пострадавших.

До этого беспилотники ВСУ атаковали сёла в Борисовском районе и Грайворонском горокруге. Из мирных жителей никто не пострадал. Кроме того, под обстрелом оказался центр села Муром в Шебекинском горокруге.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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