Два белгородских села атаковали дроны ВСУ. Что известно о последствиях?

В селе Пороз Грайворонского горокруга дрон сбросил взрывное устройство. Повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте связи. Ещё одно взрывное устройство сбросили на территорию школы. В нескольких кабинетах выбило окна. Никто не пострадал. Образовательная организация находится на дистанте.