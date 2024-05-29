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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Сёла Муром и Пороз в Белгородской области попали под атаку дронов ВСУ

Два белгородских села атаковали дроны ВСУ. Что известно о последствиях?

29 мая 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney

Сёла Муром и Пороз в Белгородской области попали под атаку дронов ВСУ

Пострадало частное домовладение, инфраструктурный объект связи и школа. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Два населённых пункта Белгородской области попали под атаку дронов ВСУ. В селе Муром Шебекинского горокруга взорвался FPV-дрон. Пострадала кровля и полоток в частном домовладении. Обошлось без раненых.

В селе Пороз Грайворонского горокруга дрон сбросил взрывное устройство. Повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте связи. Ещё одно взрывное устройство сбросили на территорию школы. В нескольких кабинетах выбило окна. Никто не пострадал. Образовательная организация находится на дистанте.

Оперативные службы работают на месте.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Дрон#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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