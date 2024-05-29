Два белгородских села атаковали дроны ВСУ. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Два населённых пункта Белгородской области попали под атаку дронов ВСУ. В селе Муром Шебекинского горокруга взорвался FPV-дрон. Пострадала кровля и полоток в частном домовладении. Обошлось без раненых.
В селе Пороз Грайворонского горокруга дрон сбросил взрывное устройство. Повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте связи. Ещё одно взрывное устройство сбросили на территорию школы. В нескольких кабинетах выбило окна. Никто не пострадал. Образовательная организация находится на дистанте.
Оперативные службы работают на месте.