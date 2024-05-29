В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУ

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Под атаку ВСУ попали населённые пункты Грайворонского горокруга. В селе Новостроевка-Вторая пострадал мужчина в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Пострадавшего с ранением лица, предплечья и ног отвезли в больницу.
В селе Безымено дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект. В здании выбило окна и повредилась кровля. Помимо этого, беспилотники дважды атаковали «Газель». Машина полностью сгорела.
Также под ударом оказался посёлок Совхозный. Там дрон ВСУ врезался в надворную постройку. В результате взрыва в доме выбило окна, посекло дверь и забор.
Информация о последствиях уточняется.