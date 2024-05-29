В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУ

Под атаку ВСУ попали населённые пункты Грайворонского горокруга. В селе Новостроевка-Вторая пострадал мужчина в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Пострадавшего с ранением лица, предплечья и ног отвезли в больницу.