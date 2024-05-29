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В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУ

В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУ

29 мая 2024, 15:44
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина пострадал в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Раненого отвезли в больницу, сообщил Вячеслав Гладков.

Под атаку ВСУ попали населённые пункты Грайворонского горокруга. В селе Новостроевка-Вторая пострадал мужчина в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Пострадавшего с ранением лица, предплечья и ног отвезли в больницу.

В селе Безымено дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект. В здании выбило окна и повредилась кровля. Помимо этого, беспилотники дважды атаковали «Газель». Машина полностью сгорела.

Также под ударом оказался посёлок Совхозный. Там дрон ВСУ врезался в надворную постройку. В результате взрыва в доме выбило окна, посекло дверь и забор.

Информация о последствиях уточняется.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ
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