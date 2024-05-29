Село под Белгородом находится под обстрелом и атакой дронов ВСУ

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Село Грузское Борисовского района находится под обстрелом и атакой дронов. Сообщается, что пострадавших среди мирных жителей нет.
Во время прилётов снарядов повредились линии газо- и электроснабжения. Также пострадали два корпуса сельхозпредприятия.
В результате сброса взрывного устройства дроном загорелась машина на территории предприятия.
К ремонту и оценке ущерба специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.