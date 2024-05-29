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Село под Белгородом находится под обстрелом и атакой дронов ВСУ

Село под Белгородом находится под обстрелом и атакой дронов ВСУ

29 мая 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney
Под удар попало село Грузское Борисовского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе загорелся легковой автомобиль, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, сообщает Вячеслав Гладков.

Село Грузское Борисовского района находится под обстрелом и атакой дронов. Сообщается, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Во время прилётов снарядов повредились линии газо- и электроснабжения. Также пострадали два корпуса сельхозпредприятия.

В результате сброса взрывного устройства дроном загорелась машина на территории предприятия.

К ремонту и оценке ущерба специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ
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