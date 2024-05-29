Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на дороге под Белгородом

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на дороге под Белгородом

29 мая 2024, 17:15
Фото: Bel.ru
Под атаку БПЛА попали два села. Никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На дороге к селу Богун-Городок Борисовского района беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Никто не пострадал. Повреждения получила только машина.

В селе Безымено Грайворонского горокруга беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадали окна и забор в частном доме, а также машина, линии газо- и электроснабжения. Пострадавших нет.

К ремонту специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.

Также под обстрел ВСУ попал центр села Муром в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших. Осколками посекло фасад Центра культурного развития и ФАПа.

В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУСело под Белгородом находится под обстрелом и атакой дронов ВСУДва белгородских села атаковали дроны ВСУ. Что известно о последствиях?
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Новая точка в творчестве и жизни: белгородская художница — о работе при обстрелах
Сегодня, 14:17
«Смысла в рисунках не было»: в Белгороде задержали разрисовавшего укрытия парня
Сегодня, 13:35
Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?
Сегодня, 13:36
«Сити Молл» не закрылся после очередных «прилётов»: людей мало, продавцы скучают
Сегодня, 13:45
Депутаты Белгородской облдумы следят за реализацией программы «Решаем вместе»
Сегодня, 13:42
Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область
Сегодня, 14:09
"