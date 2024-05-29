Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на дороге под Белгородом

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
На дороге к селу Богун-Городок Борисовского района беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Никто не пострадал. Повреждения получила только машина.
В селе Безымено Грайворонского горокруга беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадали окна и забор в частном доме, а также машина, линии газо- и электроснабжения. Пострадавших нет.
К ремонту специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.
Также под обстрел ВСУ попал центр села Муром в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших. Осколками посекло фасад Центра культурного развития и ФАПа.