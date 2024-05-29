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Published Сегодня, 15:01

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Белгородка ранена в доме после обстрела ВСУ

Белгородка ранена в доме после обстрела ВСУ

29 мая 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Атакам со стороны Украины подверглись несколько населённых пунктов в Шебекинском округе. Есть пострадавшая, сообщил Вячеслав Гладков.

Хутор Стадников ВСУ обстреляли из миномёта. Пострадала женщина, которая находилась в доме, — у неё ранение в висок. Попутным транспортом раненую отвезли в Большетроицкую районную больницу, а после перевели на лечение в Белгород. Сам дом остался без окон, фасад посекло осколками.

В Шебекино взорвались два украинских дрона-камикадзе. В одном случае загорелась сухая трава — огонь уже потушили. Во втором БПЛА упал на дорогу, осколками посекло дверь в здании коммерческого объекта.

В Новой Таволжанке после атаки БПЛА самолётного типа повреждения получили четыре частных дома.

ВСУ атаковали беспилотником дом в хуторе под Белгородом
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