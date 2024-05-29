Белгородка ранена в доме после обстрела ВСУ

Хутор Стадников ВСУ обстреляли из миномёта. Пострадала женщина, которая находилась в доме, — у неё ранение в висок. Попутным транспортом раненую отвезли в Большетроицкую районную больницу, а после перевели на лечение в Белгород. Сам дом остался без окон, фасад посекло осколками.