Белгородка ранена в доме после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
Хутор Стадников ВСУ обстреляли из миномёта. Пострадала женщина, которая находилась в доме, — у неё ранение в висок. Попутным транспортом раненую отвезли в Большетроицкую районную больницу, а после перевели на лечение в Белгород. Сам дом остался без окон, фасад посекло осколками.
В Шебекино взорвались два украинских дрона-камикадзе. В одном случае загорелась сухая трава — огонь уже потушили. Во втором БПЛА упал на дорогу, осколками посекло дверь в здании коммерческого объекта.
В Новой Таволжанке после атаки БПЛА самолётного типа повреждения получили четыре частных дома.