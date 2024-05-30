Из-за атаки украинских беспилотников в белгородском селе сгорел автомобиль

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. На этот раз под удар попали посёлок Красное и Шебекино.
В Красном взорвался украинский беспилотник. В результате загорелась машина. Огонь полностью повредил транспорт.
Второй беспилотник упал в черте города Шебекино. БПЛА упал и сдетонировал. Обошлось без последствий на земле.
Из мирных жителей в этих населённых пунктах никто не пострадал.
Ранее дроны ВСУ атаковали храм и почту в Борисовском районе. Ранение получил местный житель.