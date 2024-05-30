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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

Из-за атаки украинских беспилотников в белгородском селе сгорел автомобиль

Из-за атаки украинских беспилотников в белгородском селе сгорел автомобиль

30 мая 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА ВСУ атаковали два неселённых пункта в Шебекинском горокруге. Один из дронов упал в посёлке Красное, второй — в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. На этот раз под удар попали посёлок Красное и Шебекино.

В Красном взорвался украинский беспилотник. В результате загорелась машина. Огонь полностью повредил транспорт.

Второй беспилотник упал в черте города Шебекино. БПЛА упал и сдетонировал. Обошлось без последствий на земле.

Из мирных жителей в этих населённых пунктах никто не пострадал.

Ранее дроны ВСУ атаковали храм и почту в Борисовском районе. Ранение получил местный житель.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Шебекино#Красное#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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