Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб после взрыва боеприпаса

Чрезвычайное происшествие произошло в Корочанском районе. Заместитель главы администрации и по совместительству секретарь местного совета безопасности Игорь Нечипоренко скончался от полученных травм после взрыва боеприпаса. Лёгкие ранения получили также глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков. Им оказали медицинскую помощь, на данный момент все находятся на рабочих местах.