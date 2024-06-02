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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:47

Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб после взрыва боеприпаса

Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб после взрыва боеприпаса

2 июня 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
2 июня после детонации боеприпаса погиб секретарь совета безопасности Корочанского района. Глава района и двое глав поселений получили лёгкие ранения, сообщил Вячеслав Гладков.
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СВО

Чрезвычайное происшествие произошло в Корочанском районе. Заместитель главы администрации и по совместительству секретарь местного совета безопасности Игорь Нечипоренко скончался от полученных травм после взрыва боеприпаса. Лёгкие ранения получили также глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков. Им оказали медицинскую помощь, на данный момент все находятся на рабочих местах.

Семье Нечипоренко окажут помощь, сообщил Вячеслав Гладков.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Корочанский район#СВО#Обстрелы
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