Вячеслав Гладков рассказал о последствиях утреннего обстрела Белгорода

В Белгороде жилые дома не пострадали. Осколком пробило багажник машины. В Севрюково выявили повреждения у пяти домов и автомобиля. В Майском — у дома и машины. В Зелёной Поляне пострадала крыша дома, в Шишино — два автомобиля.