Вячеслав Гладков рассказал о последствиях утреннего обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Во время обстрела Белгорода ранним утром 2 июня никто из мирных жителей не пострадал.
Есть повреждения в жилых и нежилых помещениях, при этом серьёзных последствий для несущих конструкций зданий не установлено.
В Белгороде жилые дома не пострадали. Осколком пробило багажник машины. В Севрюково выявили повреждения у пяти домов и автомобиля. В Майском — у дома и машины. В Зелёной Поляне пострадала крыша дома, в Шишино — два автомобиля.
Муниципальные власти проводят подомовой обход, чтобы выявить все возможные последствия на земле.
Восстановительные работы губернатор пообещал начать максимально оперативно.
Взрывы над Белгородом прогремели около пяти часов утра. Работала система ПВО. О серьёзных последствиях сообщений не поступало. Читатели Бел.Ру делились видео со звуками падающих осколков и их фотографиями.
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