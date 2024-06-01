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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

При обстреле Шебекино множественные ранения получил мирный житель

При обстреле Шебекино множественные ранения получил мирный житель

1 июня 2024, 15:34
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ обстреляли город в белгородском приграничье вечером 1 июня. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером в первый день лета ВСУ обстреляли Шебекино. Прилёты пришлись по территории коммерческого предприятия. Один сотрудник получил ранения спины, руки и левого бедра. Скорая помощь доставила его в областную клиническую больницу, там он и будет восстанавливаться.

Также осколками взорвавшегося боеприпаса посекло автомобиль. Оперативные службы работают на месте.

Часом ранее ВСУ дважды за несколько минут атаковали Белгород и Белгородский район. В небе раздалось несколько десятков взрывов. По предварительным данным, пострадавших не было. Осколки падали в том числе на территорию пляжа «Берега».

Два белгородских села попали под огонь ВСУ рано утром 1 июня
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