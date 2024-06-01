При обстреле Шебекино множественные ранения получил мирный житель

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Вечером в первый день лета ВСУ обстреляли Шебекино. Прилёты пришлись по территории коммерческого предприятия. Один сотрудник получил ранения спины, руки и левого бедра. Скорая помощь доставила его в областную клиническую больницу, там он и будет восстанавливаться.
Также осколками взорвавшегося боеприпаса посекло автомобиль. Оперативные службы работают на месте.
Часом ранее ВСУ дважды за несколько минут атаковали Белгород и Белгородский район. В небе раздалось несколько десятков взрывов. По предварительным данным, пострадавших не было. Осколки падали в том числе на территорию пляжа «Берега».