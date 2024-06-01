При обстреле Шебекино множественные ранения получил мирный житель

Вечером в первый день лета ВСУ обстреляли Шебекино. Прилёты пришлись по территории коммерческого предприятия. Один сотрудник получил ранения спины, руки и левого бедра. Скорая помощь доставила его в областную клиническую больницу, там он и будет восстанавливаться.