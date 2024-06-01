Два белгородских села попали под огонь ВСУ рано утром 1 июня

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона. Никто из мирных жителей при этом не пострадал. Есть разрушения: в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна, также повреждён один автомобиль.
Село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших нет, но есть последствия на земле: различные повреждения выявлены в семи домах, где выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки.
Сегодня ночью ВСУ обстреляли Белгородский район. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, пожарные оперативно потушили возгорание. Ещё один частный дом получил повреждения: там выбило окна, также разрушена крыша гаража и повреждён забор. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы. Пострадал от осколков и один автомобиль.