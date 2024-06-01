bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Два белгородских села попали под огонь ВСУ рано утром 1 июня

Два белгородских села попали под огонь ВСУ рано утром 1 июня

1 июня 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Несколько сёл попали под огонь ВСУ рано утром в Белгородской области. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона. Никто из мирных жителей при этом не пострадал. Есть разрушения: в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна, также повреждён один автомобиль.

Село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших нет, но есть последствия на земле: различные повреждения выявлены в семи домах, где выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки.

Сегодня ночью ВСУ обстреляли Белгородский район. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, пожарные оперативно потушили возгорание. Ещё один частный дом получил повреждения: там выбило окна, также разрушена крыша гаража и повреждён забор. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы. Пострадал от осколков и один автомобиль.

Под атаку ВСУ попало Разумное в Белгородском районе, есть последствия
Узнать подробнее
Читайте также:
В пострадавшей от обстрелов поликлинике в Белгороде расширят отделенияНесмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещенияВ Белгородской агломерации за два года от обстрелов пострадали два водителя автобусов
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Пожар#Автомобиль#Борисовский район#Разумное#Крыша#Окна#Грайворонский горокруг#Повреждения#ВСУ#Беленькое#FPV-дрон
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности об ударе беспилотника по многоэтажке в Белгороде
31 мая, 13:31
Закрыть нельзя: как белгородские предприниматели выживают под обстрелами
31 мая, 06:50
БИК предлагает участки в живописном месте в микрорайоне «Солнечный»
31 мая, 11:44
«Кольца в носу влияют ещё пагубнее». Багамаев — о запрете никаба для белгородцев
31 мая, 13:48
Зотов больше не владелец: у «Ривьеры», «Калейдоскопа вкуса» и Iva новый собственник
31 мая, 14:32
Несмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещения
31 мая, 13:37
"