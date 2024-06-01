Два белгородских села попали под огонь ВСУ рано утром 1 июня

Сегодня ночью ВСУ обстреляли Белгородский район. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, пожарные оперативно потушили возгорание. Ещё один частный дом получил повреждения: там выбило окна, также разрушена крыша гаража и повреждён забор. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы. Пострадал от осколков и один автомобиль.