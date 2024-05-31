В Белгородской агломерации за два года от обстрелов пострадали два водителя автобусов

Что касается выплат, власти отметили, что получившим ранения водителям выплатили компенсации из регионального бюджета в соответствии с тяжестью полученных повреждений, а также им оказали материальную помощь за счёт средств работодателя. Однако о каких суммах идёт речь, в ответе не указали.