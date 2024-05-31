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В Белгородской агломерации за два года от обстрелов пострадали два водителя автобусов

В Белгородской агломерации за два года от обстрелов пострадали два водителя автобусов

31 мая 2024, 08:32
Фото: 1MI
Об этом Бел.Ру сообщили в областном правительстве. Стоит отметить, что никто из водителей автобусов не погиб во время перевозки пассажиров.

По официальным данным, в Белгородской агломерации в 2023 и 2024 году от атак ВСУ пострадали два водителя автобусов. Один пострадавший получил осколочные ранения плеча и глаза, второй — осколочные ранения лица.

В правительстве добавили, что погибших водителей, которые перевозили пассажиров, за 2023 и 2024 годы нет.

Что касается выплат, власти отметили, что получившим ранения водителям выплатили компенсации из регионального бюджета в соответствии с тяжестью полученных повреждений, а также им оказали материальную помощь за счёт средств работодателя. Однако о каких суммах идёт речь, в ответе не указали.

Напомним, ранее водители автобусов в Белгороде рассказали о работе во время обстрелов. Стоит отметить, что их обеспечили защитными бронежилетами и касками, но надевать их необходимо только на некоторых участках дороги.

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