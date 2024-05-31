В Белгородской агломерации за два года от обстрелов пострадали два водителя автобусов

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
По официальным данным, в Белгородской агломерации в 2023 и 2024 году от атак ВСУ пострадали два водителя автобусов. Один пострадавший получил осколочные ранения плеча и глаза, второй — осколочные ранения лица.
В правительстве добавили, что погибших водителей, которые перевозили пассажиров, за 2023 и 2024 годы нет.
Что касается выплат, власти отметили, что получившим ранения водителям выплатили компенсации из регионального бюджета в соответствии с тяжестью полученных повреждений, а также им оказали материальную помощь за счёт средств работодателя. Однако о каких суммах идёт речь, в ответе не указали.
Напомним, ранее водители автобусов в Белгороде рассказали о работе во время обстрелов. Стоит отметить, что их обеспечили защитными бронежилетами и касками, но надевать их необходимо только на некоторых участках дороги.