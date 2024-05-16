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Общественный транспорт

«Пассажирам труднее переждать»: водители автобусов — о работе во время тревоги

16 мая 2024, 09:15
Фото: 1MI
Общественный транспорт

Водители автобусов в Белгороде рассказали о работе во время обстрелов

«Белгород-медиа» снял сюжет о работе водителей общественного транспорта в опасных условиях. За время обстрелов осколками посекло 10 автобусов. Один из водителей был ранен, другой погиб на личном авто.
Сюжет
Автобус

Водителей общественного транспорта в Белгороде обеспечили защитными бронежилетами и касками, но надевать их необходимо только на некоторых участках дороги.

Мы сейчас бронежилет будем надевать на остановке «Щорса», когда пересекаем улицу Губкина, в самой зоне опасности. Нам выдали бронежилеты, стёкла в салоне оклеены бронеплёнкой.
Егор Ткаченко, водитель

Для того, чтобы водители были в равных условиях, транспортная компания не закрепляет маршрут на Харгору за определёнными водителями, в эту часть города ездят все по очереди.

Во время ракетной опасности водители автобусов должны остановиться, а пассажиры — пройти в укрытие. Автобус будет стоять до отбоя тревоги. Утром опаздывающие на работу пассажиры не всегда воспринимают этот порядок спокойно.

В основном все пассажиры сейчас послушные. В большинстве случаев есть нетерпеливые, конечно. Пассажирам труднее переждать, когда пройдёт ракетная опасность — кто-то куда-то спешит, кто-то куда-то едет. Все переживают. Вопросы задают, но в спокойной форме: «Сколько уже будем стоять?», «А мне пришёл уже отбой, у меня уже была СМС, я получаю раньше всех». Такие моменты есть.
Егор Ткаченко

30 декабря во время сильнейшей атаки на центр города под обстрел попал водитель автобуса Евгений Будков. У мужчины было тяжёлое ранение, осколки попали в грудь и левую руку, посекло глаз. Мужчине заменили хрусталик, отвезли в больницу и прооперировали. Сейчас водитель снова работает на маршрутах.

Не было никакого предчувствия, обычный рабочий день. Уже почти до обеда доработали, а потом при подъезде к центру города я услышал громкие звуки, ну и потом получилось так, что прямо перед автобусом он [снаряд] воткнулся и взорвался. Чувствую, что жив и здоров, решил, надо делать что-то. Попытался открыть дверь, пассажиров выпустить, а они [двери] не сработали. Видно, что-то перебило осколками. Разбили стекло. Из пассажиров никто не пострадал.
Евгений Будков

Известно, что за всё время обстрелов в транспортной компании осколками повредило 10 автобусов. Все уже восстановлены и отремонтированы.

Напомним, что при очередной атаке на Белгород в январе погиб один из водителей ЕТК Владимир Ефимов. В момент обстрела он находился за рулём личного автомобиля.

«Прислали фото, где его машина стоит с побитыми стёклами. Пытались ему дозвониться, но не получилось. Через три часа нам написали, что Володя погиб. Мы дружили хорошо. Он очень хороший парень. Жалко очень», — вспоминает водитель Егор Ткаченко.

С начала обстрелов в январе с работы ушли 136 водителей автобусов в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Белгородский район#Водители#Автобус#Пассажиры#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Ракетная опасность
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