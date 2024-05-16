«Пассажирам труднее переждать»: водители автобусов — о работе во время тревоги

«Прислали фото, где его машина стоит с побитыми стёклами. Пытались ему дозвониться, но не получилось. Через три часа нам написали, что Володя погиб. Мы дружили хорошо. Он очень хороший парень. Жалко очень», — вспоминает водитель Егор Ткаченко.