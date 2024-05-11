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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

обстрел Белгорода

«Модный бульвар», больница, автобус: новые последствия обстрела Белгорода

11 мая 2024, 16:57
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода
Поступают сообщения о всё новых повреждениях после обстрела Белгорода около часа назад. Рассказываем о самом главном с фото и видео.

После взрывов в Белгороде зафиксированы повреждения в горбольнице №2. Есть последствия на крыше и в окнах.

обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгорода

Без последствий не обошлось и в торговом центре «Модный бульвар» на проспекте Ватутина в районе телевышки. Основные последствия — выбитые окна.

Там же осколками выбило стёкла в пассажирском автобусе. О пострадавших на момент публикации не сообщалось.

Тем временем внутри гипермаркета «Лента» на улице Щорса произошло задымление.

В уже не раз страдавшем от обстрелов «Сити Молле» повреждена крыша. В этот раз повреждения, впрочем, не такие масштабные.

обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгорода
Фото: Telegram-канал «Блетгород»

Новые повреждения и в многоквартирных домах. Теперь на улицах Пушкарной и 60 лет Октября.

О первых зафиксированных последствиях читайте в предыдущем материале Бел.Ру.

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