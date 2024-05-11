«Модный бульвар», больница, автобус: новые последствия обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
После взрывов в Белгороде зафиксированы повреждения в горбольнице №2. Есть последствия на крыше и в окнах.
Без последствий не обошлось и в торговом центре «Модный бульвар» на проспекте Ватутина в районе телевышки. Основные последствия — выбитые окна.
Там же осколками выбило стёкла в пассажирском автобусе. О пострадавших на момент публикации не сообщалось.
Тем временем внутри гипермаркета «Лента» на улице Щорса произошло задымление.
В уже не раз страдавшем от обстрелов «Сити Молле» повреждена крыша. В этот раз повреждения, впрочем, не такие масштабные.
Новые повреждения и в многоквартирных домах. Теперь на улицах Пушкарной и 60 лет Октября.