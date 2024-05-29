В Белгороде водитель автобуса высадил пассажиров во время тревоги и уехал до отбоя

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Во время одного из прямых эфиров мэр Валентин Демидов озвучил жалобу белгородки на водителя ЕТК. Жительница Белгорода рассказала, что водитель автобуса №127 во время ракетной опасности высадил пассажиров на остановке «Водстрой» и, не дождавшись отбоя, уехал.
«Пассажирам пришлось уезжать на другом автобусе. Оплата прошла по полной стоимости, хотя до конечной ехать не нужно было. Прошу принять меры», — отметила женщина.
Мэр Белгорода сообщил, что с руководством транспортной компании уже связались. По обращению белгородки проведут проверку. Если нарушение подтвердят, то на перевозчика наложат штраф. Также Демидов сообщил, что для возврата денег за проезд белгородка должна обратиться в транспортную компанию.