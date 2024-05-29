В Белгороде водитель автобуса высадил пассажиров во время тревоги и уехал до отбоя

Мэр Белгорода сообщил, что с руководством транспортной компании уже связались. По обращению белгородки проведут проверку. Если нарушение подтвердят, то на перевозчика наложат штраф. Также Демидов сообщил, что для возврата денег за проезд белгородка должна обратиться в транспортную компанию.