Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом, пострадал водитель

В селе Новостроевка-Первая дрон влетел в окно частного дома. В результате взрыва были выбиты окна и посечён фасад, а также повреждён газовый котёл. Во время второй атаки в селе пострадал легковой автомобиль. В населённом пункте никто не пострадал.