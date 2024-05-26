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Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом, пострадал водитель

26 мая 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney

Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Это произошло в Грайворонском горокруге. Мужчина получил минно-взрывную травму и сквозное осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего отвезли в больницу, сообщил Вячеслав Гладков.

26 мая несколько сёл Грайворонского горокруга попали под атаку дронов-камикадзе ВСУ. В селе Безымено беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Дрон сбросил осколочный боеприпас — пострадал водитель. Мужчина получил минно-взрывную травму и сквозное осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в больницу. Машина полностью сгорела.

В селе Новостроевка-Первая дрон влетел в окно частного дома. В результате взрыва были выбиты окна и посечён фасад, а также повреждён газовый котёл. Во время второй атаки в селе пострадал легковой автомобиль. В населённом пункте никто не пострадал.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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