Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом, пострадал водитель

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
26 мая несколько сёл Грайворонского горокруга попали под атаку дронов-камикадзе ВСУ. В селе Безымено беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Дрон сбросил осколочный боеприпас — пострадал водитель. Мужчина получил минно-взрывную травму и сквозное осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в больницу. Машина полностью сгорела.
В селе Новостроевка-Первая дрон влетел в окно частного дома. В результате взрыва были выбиты окна и посечён фасад, а также повреждён газовый котёл. Во время второй атаки в селе пострадал легковой автомобиль. В населённом пункте никто не пострадал.