Водитель пострадал после удара беспилотника ВСУ в белгородском селе

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Днём 26 мая село Муром снова оказалось под атакой дронов ВСУ. Один из беспилотников атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. У него осколочное ранение лица. Мужчину отвезли в больницу.
Кроме того, два FPV-дрона атаковали два инфраструктурных объекта связи в селе. Пострадавших нет. Была повреждена линия электропередачи. Без света временно остались жители нескольких населённых пунктов. Аварийные службы уже начали восстановление.
Под обстрел ВСУ также попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Из мирных жителей никто не пострадал. В трёх частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады, крыши, повреждены беседка и теплица.
На месте сейчас работают оперативные службы.