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Водитель пострадал после удара беспилотника ВСУ в белгородском селе

Водитель пострадал после удара беспилотника ВСУ в белгородском селе

26 мая 2024, 14:25
Фото: Bel.ru
Под удар попало село Муром Шебекинского горокруга. Беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Также под обстрел попал посёлок Прилесье в Краснояружском районе. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Днём 26 мая село Муром снова оказалось под атакой дронов ВСУ. Один из беспилотников атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. У него осколочное ранение лица. Мужчину отвезли в больницу.

Кроме того, два FPV-дрона атаковали два инфраструктурных объекта связи в селе. Пострадавших нет. Была повреждена линия электропередачи. Без света временно остались жители нескольких населённых пунктов. Аварийные службы уже начали восстановление.

Под обстрел ВСУ также попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Из мирных жителей никто не пострадал. В трёх частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады, крыши, повреждены беседка и теплица.

На месте сейчас работают оперативные службы.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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