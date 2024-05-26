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Беспилотник ВСУ атаковал Белгород

Беспилотник ВСУ атаковал Белгород

26 мая 2024, 14:12
Фото: «Блэтгород»
БПЛА упал и сдетонировал в районе Педагогического колледжа. Никто не пострадал. Произошло это днём 26 мая. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 26 мая областной центр попал под атаку ВСУ с помощью беспилотника. В результате падения и детонации БПЛА никто из мирных жителей не пострадал. Беспилотник упал около Педагогического колледжа.

Осколками были повреждены два транспортных средства. На месте работают оперативные службы.

Отметим, что позже, в 16:54, в областном центре и районе объявили ракетную опасность. Над городом прозвучали взрывы. Читатели Бел.Ру начали присылать кадры следов в небе над городом. Местных жителей попросили укрыться в безопасных местах.

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#Алина Харина#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#БПЛА
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