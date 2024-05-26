Беспилотник ВСУ атаковал Белгород

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Днём 26 мая областной центр попал под атаку ВСУ с помощью беспилотника. В результате падения и детонации БПЛА никто из мирных жителей не пострадал. Беспилотник упал около Педагогического колледжа.
Осколками были повреждены два транспортных средства. На месте работают оперативные службы.
Отметим, что позже, в 16:54, в областном центре и районе объявили ракетную опасность. Над городом прозвучали взрывы. Читатели Бел.Ру начали присылать кадры следов в небе над городом. Местных жителей попросили укрыться в безопасных местах.