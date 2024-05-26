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Updated Сегодня, 11:18

Последствия обстрела Шебекино

Появились новые кадры с последствиями ночного обстрела ВСУ города Шебекино

26 мая 2024, 11:16
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»
Последствия обстрела Шебекино
Ночью 25 мая ВСУ обстреляли город из РСЗО. Обошлось без пострадавших. Местные Telegram-каналы начали публиковать фото и видео с последствиями ночного обстрела города.
Сюжет
Обстрел

Город Шебекино вчера ночью дважды попал под обстрел ВСУ. В 26 квартирах четырёх МКД выбило окна, повреждены три частных дома. В результате попадания снарядов загорелась хозпостройка и четыре легковых автомобиля. Ещё семь машин посекло осколками.

Видео с места обстрела опубликовали в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».

«Сгорело четыре автомобиля полностью. Повреждён дом, но, скорее всего, большинство осколков приняли на себя машины. На сколько сильная ударная волна — двери просто выгнуло», — рассказал автор видео.

Последствия обстрела Шебекино
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Также в Сети появились фотографии с разрушениями после обстрела города.

Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»
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