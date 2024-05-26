Появились новые кадры с последствиями ночного обстрела ВСУ города Шебекино

Город Шебекино вчера ночью дважды попал под обстрел ВСУ. В 26 квартирах четырёх МКД выбило окна, повреждены три частных дома. В результате попадания снарядов загорелась хозпостройка и четыре легковых автомобиля. Ещё семь машин посекло осколками.