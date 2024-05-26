Появились новые кадры с последствиями ночного обстрела ВСУ города Шебекино

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Город Шебекино вчера ночью дважды попал под обстрел ВСУ. В 26 квартирах четырёх МКД выбило окна, повреждены три частных дома. В результате попадания снарядов загорелась хозпостройка и четыре легковых автомобиля. Ещё семь машин посекло осколками.
Видео с места обстрела опубликовали в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».
«Сгорело четыре автомобиля полностью. Повреждён дом, но, скорее всего, большинство осколков приняли на себя машины. На сколько сильная ударная волна — двери просто выгнуло», — рассказал автор видео.
Также в Сети появились фотографии с разрушениями после обстрела города.