В Белгородской области пострадали 18 человек при обстрелах ВСУ

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В субботу, 25 мая, Белгородская область попала под массированные атаки ВСУ. Во время обстрелов погибли четыре мирных жителя. 18 человек получили ранения, в том числе двое детей.
Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идёт оказание помощи, потому что есть тяжелораненые.
Вячеслав Гладков
Известно, что троих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Четыре человека находятся в реанимации. При необходимости пострадавших отправят в Москву.
Напомним, что вчера, в Белгородском районе после прилёта загорелся таунхаус. Также пострадал гаражный кооператив, дома и автомобили.