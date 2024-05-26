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Published Сегодня, 07:11

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Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах белгородцев

В Белгородской области пострадали 18 человек при обстрелах ВСУ

26 мая 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах белгородцев

Четверо мирных жителей погибли. 18 человек получили ранения. Четыре человека находятся в реанимации, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В субботу, 25 мая, Белгородская область попала под массированные атаки ВСУ. Во время обстрелов погибли четыре мирных жителя. 18 человек получили ранения, в том числе двое детей.

Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идёт оказание помощи, потому что есть тяжелораненые.
Вячеслав Гладков

Известно, что троих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Четыре человека находятся в реанимации. При необходимости пострадавших отправят в Москву.

Напомним, что вчера, в Белгородском районе после прилёта загорелся таунхаус. Также пострадал гаражный кооператив, дома и автомобили.

Таунхаус полностью сгорел, ещё два повреждены после обстрела под Белгородом
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Погибшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ
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