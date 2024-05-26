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Молодожёны из Белгорода рассказали, как прятались в укрытии во время обстрела

«Было очень громко и страшно»: Молодожёны — о свадьбе в Белгороде при обстреле

26 мая 2024, 06:39
Фото: РИА «Новости»

Молодожёны из Белгорода рассказали, как прятались в укрытии во время обстрела

Жители Белгорода Алексей и Дарья вечером 25 мая отмечали в областном центре свадьбу в одном из ресторанов. Сигнал тревоги застал их, когда они вышли на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом. Подробности узнали в РИА «Новости».

Молодожёны Алексей и Дарья вечером 25 мая праздновали свадьбу в одном из ресторанов Белгорода. В момент объявления ракетной опасности они находились на крыльце ресторана.

«Вышли подышать воздухом. Услышали сирену, пошли в укрытие. Из укрытия видели, что там прилетело. Было очень громко, страшно. Все живы. У нас всё хорошо. Праздник нам не испортили», — рассказали молодожёны.

Пара также рассказала, что перед торжеством сотрудники ресторана провели инструктаж — рассказали, где прятаться и как себя вести в случае тревоги.

Напомним, что после вечерней атаки ВСУ на город пострадали четверо белгородцев.

Видео: РИА «Новости»
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