«Было очень громко и страшно»: Молодожёны — о свадьбе в Белгороде при обстреле

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Молодожёны Алексей и Дарья вечером 25 мая праздновали свадьбу в одном из ресторанов Белгорода. В момент объявления ракетной опасности они находились на крыльце ресторана.
«Вышли подышать воздухом. Услышали сирену, пошли в укрытие. Из укрытия видели, что там прилетело. Было очень громко, страшно. Все живы. У нас всё хорошо. Праздник нам не испортили», — рассказали молодожёны.
Пара также рассказала, что перед торжеством сотрудники ресторана провели инструктаж — рассказали, где прятаться и как себя вести в случае тревоги.
Напомним, что после вечерней атаки ВСУ на город пострадали четверо белгородцев.