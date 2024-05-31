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В пострадавшей от обстрелов поликлинике в Белгороде расширят отделения

В пострадавшей от обстрелов поликлинике в Белгороде расширят отделения

31 мая 2024, 15:34
Фото: Изображение Midjourney
Министр здравоохранения Белгородской области и главный врач белгородской поликлиники посетили несколько отделений. Сейчас планах — расширение восьмого отделения и открытие новых операционных в седьмом, рассказал Андрей Иконников.

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, совместно с Ольгой Поляковой, главным врачом белгородской поликлиники посетили восьмое, седьмое и четвёртое отделения.

Сообщается, что от обстрела в восьмом отделении пострадал фасад, ремонт проведут в короткие сроки. В этом отделении небольшая площадь, но при этом отмечается рост обслуживаемого населения, поэтому в следующем году планируют расширить отделения в рамках нового национального проекта.

В седьмом поликлиническом отделении уже в августе откроются три новые операционные для амбулаторной хирургии. Иконников отметил, что это повысит качество и доступность медицинской помощи.

Два новых аппарата МРТ начнут работу в белгородских отделениях. Один — в этом году, а другой уже в следующем.

А в поликлиническом отделении №4 завершается капитальный ремонт. Министр здравоохранения рассказал, что медицинский персонал и пациенты довольны переменами.

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Вместе с главным медицинским работником поликлиники города Белгорода Ольгой Анатольевной Поляковой я посетил поликлинические отделения 8, 7 и 4.

— Фасад поликлинического отделения 8 пострадал от обстрела: внутри все в порядке, на работу это не повлияло, мы постараемся как можно скорее все восстановить.

Площадь отделения небольшая, а количество прикрепленного населения растет. В следующем году начнется новый национальный проект, мы сделаем все возможное, чтобы включить отделение в него, сделать дополнительное помещение и увеличить размеры кабинетов.

— В поликлиническом отделении 7 планируется открытие 3 новых операционных для амбулаторной хирургии в августе — это существенно улучшит качество и доступность медицинской помощи, пациенты смогут получать операционную помощь без госпитализации и затем восстанавливаться дома.

Кроме того, в поликлинических отделениях Белгорода будут функционировать два аппарата МРТ: один уже в этом году, а другой — в следующем.

— В поликлиническом отделении 4 завершается капитальный ремонт: есть небольшие мелкие проблемы, мы их устраним совместно со строителями. В целом, медицинский персонал и пациенты довольны — теперь мы сможем оказывать помощь в достойных условиях.

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