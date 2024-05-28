В Белгороде идёт строительство нового здания детской поликлиники

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Строительство новой детской поликлиники №3 в Белгороде продолжается. Оксана Козлитина, министр строительства региона, проконтролировала ход работ.
В настоящее время в первой блок-секции здания завершены монолитные работы до уровня колонн между третьим и четвертым этажами, одновременно с этим процессом ведётся и кладка внешних и внутренних стен.
Сообщается, что на второй и третьей блок-секциях завершено устройство монолитных конструкций стен и выполнена гидроизоляция, обустройство черновых полов в подвальных помещениях. Строители уже заканчивают монтаж металлического каркаса для перекрытий между подвалом и этажами.
Отмечается, что выполнили и перенос тепловых сетей и сделали подключение второго временного источника электроснабжения объекта.
Строительство новой детской больницы идёт в рамках национального проекта «Здравоохранение».