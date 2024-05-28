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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Белгороде идёт строительство нового здания детской поликлиники

В Белгороде идёт строительство нового здания детской поликлиники

28 мая 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде продолжается строительство новой детской поликлиники №3. Оксана Козлитина, министр строительства региона проконтролировала ход выполняемых работ, подробности сообщили в мэрии.

Строительство новой детской поликлиники №3 в Белгороде продолжается. Оксана Козлитина, министр строительства региона, проконтролировала ход работ.

В настоящее время в первой блок-секции здания завершены монолитные работы до уровня колонн между третьим и четвертым этажами, одновременно с этим процессом ведётся и кладка внешних и внутренних стен.

Сообщается, что на второй и третьей блок-секциях завершено устройство монолитных конструкций стен и выполнена гидроизоляция, обустройство черновых полов в подвальных помещениях. Строители уже заканчивают монтаж металлического каркаса для перекрытий между подвалом и этажами.

Отмечается, что выполнили и перенос тепловых сетей и сделали подключение второго временного источника электроснабжения объекта.

Строительство новой детской больницы идёт в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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