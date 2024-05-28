Мужчину ранило осколком после взрыва беспилотника. Он сам добрался до больницы

Сегодня атаке подверглось Шебекино. Мирные жители не пострадали, но есть повреждения частного дома и автомобиля. Атаку совершили с помощью FPV-дрона. В Шебекинском городском округе также появился новый дорожный знак, который сообщает водителям об опасности БПЛА.