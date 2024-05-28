Мужчину ранило осколком после взрыва беспилотника. Он сам добрался до больницы

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
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Updated Сегодня, 13:16
Сегодня, 28 мая, село Щетиновка Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с применением БПЛА.
В результате детонации БПЛА пострадал мирный житель, который получил осколочное ранение левого бедра. Ему удалось самостоятельно добраться до больницы, где врачи оказывают необходимую помощь. Также был повреждён забор частного жилого дома.
Сегодня атаке подверглось Шебекино. Мирные жители не пострадали, но есть повреждения частного дома и автомобиля. Атаку совершили с помощью FPV-дрона. В Шебекинском городском округе также появился новый дорожный знак, который сообщает водителям об опасности БПЛА.
Вчера, 27 мая, в результате атаки несколько сельских населённых пунктов в Грайворонском городском округе временно остались без электричества.