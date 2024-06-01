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Published Сегодня, 22:57

Modified Сегодня, 23:08

Updated Сегодня, 23:08

Атака ВСУ

Под атаку ВСУ попало Разумное в Белгородском районе, есть последствия

31 мая 2024, 22:57
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ
Согласно официальной информации, Разумное подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В ходе атаки никто не пострадал. Разрушения зафиксированы в нескольких частных домах. Повреждён также автомобиль.
Сюжет
Пожар

Средства ПВО сбили над Белгородской областью и областным центром несколько воздушных целей со стороны ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. Однако последствия на земле всё же есть.

В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома. Пожарные оперативно потушили возгорание. Ещё один частный дом получил повреждения: выбиты окна, разрушена крыша гаража и повреждён забор. В двух других частных домах также обнаружены различные повреждения: выбитые окна, повреждённые фасады и заборы. Кроме того, один автомобиль получил повреждения от осколков.

Все службы быстрого реагирования работают на месте происшествия. Осмотр территории будет продолжен при наступлении светлого времени суток.

Вечером 31 мая дроны ВСУ атаковали Шебекино и уже ночью посёлок Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Во обоих случаях также обошлось без пострадавших.

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