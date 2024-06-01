Под атаку ВСУ попало Разумное в Белгородском районе, есть последствия

В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома. Пожарные оперативно потушили возгорание. Ещё один частный дом получил повреждения: выбиты окна, разрушена крыша гаража и повреждён забор. В двух других частных домах также обнаружены различные повреждения: выбитые окна, повреждённые фасады и заборы. Кроме того, один автомобиль получил повреждения от осколков.