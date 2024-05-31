Несмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещения

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Количество сдаваемых в аренду офисных помещений на Харьковской горе, на удивление, было небольшим — всего около 30 объявлений на специализирующемся сайте. Добавим, что количество квартир в аренду превышало 500.
Однако такие офисные помещения всё-таки есть, и большая их часть находится в наиболее обстреливаемых со стороны Украины местах. Редакция Бел.Ру собрала все варианты аренды и рассказала про их стоимость.
Одно офисное помещение сдают в микрорайоне Луч, который множество раз попадал под обстрел ВСУ. В начале мая прямо напротив спортивного центра «Луч» из-за попадания обломка разрушился подъезд многоквартирного дома: погибли 17 белгородцев, ещё более десяти человек пострадали. В этом районе активно продают и сдают в аренду жильё, однако сдаваемое офисное помещение пока одно.
Находится офис в торговом центре «Енисей» — в двух домах от обрушенного МКД и напротив главной дороги по улице Щорса, куда также неоднократно прилетали обломки снарядов и где падали беспилотники.
Собственник предлагает арендовать помещение общей площадью 33,5 квадратных метра, расположенное в подвальном этаже, всего за 22 тысячи в месяц — при этом первый месяц аренды будет стоить 16 тысяч рублей. Внутри есть две комнаты, кондиционер. Собственник утверждает, что вход в здание находится у крупного жилого массива, поэтому большой пешеходный автомобильный трафик якобы гарантирован.
Ещё один офис тоже находится в опасном районе: у главной дороги по улице Щорса и вблизи дома, в который недавно попадали обломки — тогда сильно пострадали именно коммерческие объекты, расположенные на первом этаже МКД и имеющие отдельные входы с улицы.
Кроме того, вблизи помещения находится здание «ВкусВилла», которое попадало под обстрел этой весной. Чуть дальше от магазина находятся другие многоэтажные дома, в которых около года назад выбило окна после обстрела.
Цену собственник просит немаленькую: за помещение в 115 квадратных метров цена составляет 115 тысяч рублей. Судя по фотографиям, ранее внутри был расположен салон красоты.
Ещё одно помещение сдаётся в торгово-офисном комплексе «Солнечный», который также расположен у главной дороги по улице Щорса.
Какое именно из нежилых помещений сдают в аренду, непонятно. Хозяин только отметил, что расположено помещение на первом этаже. Рядом есть парковка, присутствует вытяжка. В торговом центре работает охрана.
Помещение площадью 26,4 квадратных метра предлагают арендовать за 47 500 рублей в месяц.
Помещение площадью 100 квадратных метров по улице Шаландина, 4к2 сдают за 40 тысяч рублей в месяц. Расположен офис на втором и последнем этаже здания. Ранее внутри был салон красоты.
Отметим, что находится здание прямо напротив торгового центра «Победа», на парковку которого неоднократно этой весной прилетали обломки украинских снарядов. В МКД, находящемся через один дом от сдаваемого помещения, из-за обстрела погиб местный житель — обломок попал прямо в окно его квартиры.
Последние из представленных помещений находятся на бульваре Юности, 23 — вблизи аллеи, которая также неоднократно подвергалась атакам ВСУ. На ней горели машины, страдали фасады домов, дворы и детские площадки.
Собственник предлагает для аренды сразу три помещения: первое площадью 74 квадратных метра, а второе и третье — по 107 квадратных метров. Первое можно арендовать за 14 800 рублей в месяц, а оставшиеся — за 42 800 рублей в месяц.
Напомним, что ранее мы писали о квартирах, которые продают и сдают в аренду на Харьковской горе. А также о тех коммерческих объектах, которые в этом районе Белгорода выставили на продажу. Все здания находятся в местах частых обстрелов.