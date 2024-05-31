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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Несмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещения

Несмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещения

31 мая 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
Обстрелы Харьковской горы пошли на спад, однако этот район в Белгороде всё ещё остаётся самым опасным. Кто-то сдаёт в аренду квартиры, уезжая в другие регионы, а кто-то надеется и дальше получать деньги, поэтому сдаёт в аренду офисы. В каких местах и за какую цену — читайте в материале Бел.Ру.

Количество сдаваемых в аренду офисных помещений на Харьковской горе, на удивление, было небольшим — всего около 30 объявлений на специализирующемся сайте. Добавим, что количество квартир в аренду превышало 500.

Однако такие офисные помещения всё-таки есть, и большая их часть находится в наиболее обстреливаемых со стороны Украины местах. Редакция Бел.Ру собрала все варианты аренды и рассказала про их стоимость.

Помещение по улице Щорса, 47б

Одно офисное помещение сдают в микрорайоне Луч, который множество раз попадал под обстрел ВСУ. В начале мая прямо напротив спортивного центра «Луч» из-за попадания обломка разрушился подъезд многоквартирного дома: погибли 17 белгородцев, ещё более десяти человек пострадали. В этом районе активно продают и сдают в аренду жильё, однако сдаваемое офисное помещение пока одно.

Находится офис в торговом центре «Енисей» — в двух домах от обрушенного МКД и напротив главной дороги по улице Щорса, куда также неоднократно прилетали обломки снарядов и где падали беспилотники.

Собственник предлагает арендовать помещение общей площадью 33,5 квадратных метра, расположенное в подвальном этаже, всего за 22 тысячи в месяц — при этом первый месяц аренды будет стоить 16 тысяч рублей. Внутри есть две комнаты, кондиционер. Собственник утверждает, что вход в здание находится у крупного жилого массива, поэтому большой пешеходный автомобильный трафик якобы гарантирован.

Офисное помещение по улице Щорса, 47бОфисное помещение по улице Щорса, 47б
Офисное помещение по улице Щорса, 47бОфисное помещение по улице Щорса, 47б
Офисное помещение по улице Щорса, 47б
Фото: «Циан»

Помещение по улице Славянская, 15

Ещё один офис тоже находится в опасном районе: у главной дороги по улице Щорса и вблизи дома, в который недавно попадали обломки — тогда сильно пострадали именно коммерческие объекты, расположенные на первом этаже МКД и имеющие отдельные входы с улицы.

Кроме того, вблизи помещения находится здание «ВкусВилла», которое попадало под обстрел этой весной. Чуть дальше от магазина находятся другие многоэтажные дома, в которых около года назад выбило окна после обстрела.

Цену собственник просит немаленькую: за помещение в 115 квадратных метров цена составляет 115 тысяч рублей. Судя по фотографиям, ранее внутри был расположен салон красоты.

Помещение по улице Славянская, 15Помещение по улице Славянская, 15
Помещение по улице Славянская, 15Помещение по улице Славянская, 15
Помещение по улице Славянская, 15Помещение по улице Славянская, 15
Помещение по улице Славянская, 15Помещение по улице Славянская, 15
Помещение по улице Славянская, 15Помещение по улице Славянская, 15
Помещение по улице Славянская, 15Помещение по улице Славянская, 15
Помещение по улице Славянская, 15Помещение по улице Славянская, 15
Помещение по улице Славянская, 15Помещение по улице Славянская, 15
Помещение по улице Славянская, 15
Фото: «Циан»

Помещение по улице Конева, 2/3

Ещё одно помещение сдаётся в торгово-офисном комплексе «Солнечный», который также расположен у главной дороги по улице Щорса.

Какое именно из нежилых помещений сдают в аренду, непонятно. Хозяин только отметил, что расположено помещение на первом этаже. Рядом есть парковка, присутствует вытяжка. В торговом центре работает охрана.

Помещение площадью 26,4 квадратных метра предлагают арендовать за 47 500 рублей в месяц.

Помещение по улице Конева, 2/3Помещение по улице Конева, 2/3
Помещение по улице Конева, 2/3
Фото: «Циан»

Помещение по улице Шаландина, 4к2

Помещение площадью 100 квадратных метров по улице Шаландина, 4к2 сдают за 40 тысяч рублей в месяц. Расположен офис на втором и последнем этаже здания. Ранее внутри был салон красоты.

Отметим, что находится здание прямо напротив торгового центра «Победа», на парковку которого неоднократно этой весной прилетали обломки украинских снарядов. В МКД, находящемся через один дом от сдаваемого помещения, из-за обстрела погиб местный житель — обломок попал прямо в окно его квартиры.

Помещение по улице Шаландина, 4к2Помещение по улице Шаландина, 4к2
Помещение по улице Шаландина, 4к2Помещение по улице Шаландина, 4к2
Помещение по улице Шаландина, 4к2Помещение по улице Шаландина, 4к2
Помещение по улице Шаландина, 4к2Помещение по улице Шаландина, 4к2
Помещение по улице Шаландина, 4к2
Фото: "Циан"

Помещения по бульвару Юности, 23

Последние из представленных помещений находятся на бульваре Юности, 23 — вблизи аллеи, которая также неоднократно подвергалась атакам ВСУ. На ней горели машины, страдали фасады домов, дворы и детские площадки.

Собственник предлагает для аренды сразу три помещения: первое площадью 74 квадратных метра, а второе и третье — по 107 квадратных метров. Первое можно арендовать за 14 800 рублей в месяц, а оставшиеся — за 42 800 рублей в месяц.

Помещения по бульвару Юности, 23Помещения по бульвару Юности, 23
Помещения по бульвару Юности, 23Помещения по бульвару Юности, 23
Помещения по бульвару Юности, 23Помещения по бульвару Юности, 23
Помещения по бульвару Юности, 23Помещения по бульвару Юности, 23
Помещения по бульвару Юности, 23
Фото: "Циан"

Напомним, что ранее мы писали о квартирах, которые продают и сдают в аренду на Харьковской горе. А также о тех коммерческих объектах, которые в этом районе Белгорода выставили на продажу. Все здания находятся в местах частых обстрелов.

В местах частых прилётов: за сколько белгородцы пытаются продать квартиры на Харгоре?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Офисы#Белгород#Харгора#Атака ВСУ
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