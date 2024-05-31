Несмотря на обстрелы: на Харгоре в Белгороде сдают в аренду офисные помещения

Обстрелы Харьковской горы пошли на спад, однако этот район в Белгороде всё ещё остаётся самым опасным. Кто-то сдаёт в аренду квартиры, уезжая в другие регионы, а кто-то надеется и дальше получать деньги, поэтому сдаёт в аренду офисы. В каких местах и за какую цену — читайте в материале Бел.Ру.

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