Подальше от обстрелов? На Харгоре в Белгороде продают коммерческую недвижимость

Харьковская гора в Белгороде всё чаще стала попадать под сильный обстрел ВСУ, из-за чего «бежать» с неё стали владельцы не только квартир, но и коммерческой недвижимости. Какие здания продают и какие деньги за них требуют, — в материале Бел.Ру.

Торговый объект по улице Есенина, 8 Помещение свободного назначения по улице Щорса, 54 Торговое помещение по улице Будённого, 10 Арендный бизнес по улице Будённого, 6А Торговая площадь по улице Конева, 21Б Помещения свободного назначения по улице Щорса, 14А

Сюжет Недвижимость