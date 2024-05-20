Подальше от обстрелов? На Харгоре в Белгороде продают коммерческую недвижимость

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Магазин общей площадью 47,8 квадратных метра, вход в который расположен с улицы, владелец хочет продать за 5,3 миллиона рублей. Торговый объект находится на первом этаже многоквартирного дома, соседствующего с разрушенным 12 мая из-за атаки ВСУ МКД.
По словам собственника, в магазине уже есть готовый арендный бизнес — сервисный центр по ремонту электронной техники. Его арендатор постоянный, однако использовать магазин можно под любой вид деятельности.
Владелец отметил, что у магазина «удачное расположение» — находится он на перекрёстке Щорса и Есенина, рядом с главной дорогой. При этом именно в этот район Белгорода приходятся наиболее частые прилёты.
Помещение с отдельным входом и запасным выходом размещено на первом этаже торгово-офисного центра «Южный». Рядом с ним находится остановка «Луч», школа, жилые многоквартирные дома и крытый рынок «Солнечный».
В помещении есть несколько комнат с хорошим, как утверждает владелец, ремонтом, несколько складов. Общая площадь составляет 310 квадратных метров. Установлена система кондиционирования воздуха, пожарная и охранная сигнализация, также проведён интернет.
В помещении может находиться магазин или любой другой бизнес. Собственник готов к торгу. Начальная цена — 15 миллионов рублей.
На первом этаже многоквартирного дома по улице Будённого, 10 пытаются продать торговое помещение общей площадью 46 квадратных метров. Вход находится с улицы на пересечении Будённого и Конева.
Под рекламу есть большой фасад, рядом парковка, внутри — действующий арендатор.
Данный собственник также отмечает, что здесь находится «сильный автомобильный и пешеходный трафик».
Напомним, что только за 2024 год рядом с этим многоквартирным домом несколько раз прилетали обломки снарядов, из-за чего повреждения получали легковые автомобили и фасады зданий.
Начальная стоимость — 8,8 миллиона рублей.
В соседнем доме продаётся ещё одна коммерческая недвижимость — на этот раз за 19,5 миллиона рублей выставили готовый арендный бизнес общей площадью 372,4 квадратных метра.
Собственник также отмечает, что бизнес находится на оживлённой улице, поэтому количество покупателей будет высоким. Перед зданием есть парковка.
В настоящий момент помещения отданы под аренду: внутри есть «Озон», «Цирюльник» и пекарня. В то же время внутри может находиться всё, что угодно, включая медицинский центр, считает владелец.
Чуть дальше от Будённого, но всё ещё рядом находится торговое здание, созданное под арендный бизнес. В нём четыре этажа, а общая площадь составляет 1050 квадратных метров. Владелец просит за его приобретение 75 миллионов рублей.
Никакой дополнительной информации собственник не даёт, однако, если судить по предоставленным фотографиям, внутри уже есть несколько арендаторов.
Сразу три помещения свободного назначения в одном здании пробуют продать в центре Харьковской горы — около «Белгород Арены» и напротив Георгиевской и Софийской церквей, которые местные жители называют просто «деревянной церковью».
Первое помещение площадью 189,4 квадратных метра хотят продать за 16,5 миллиона рублей. Внутри уже есть готовый арендный бизнес, который ежемесячно и без задержек приносит пассивный доход.
Площадь второго помещения составляет 243 квадратных метра. К нему также прилегает обустроенный навес с землёй, находящейся в собственности. Владелец предлагает в будущем остеклить эту территорию и сделать дополнительное помещение. Внутри также есть арендатор. Стоимость данного помещения — 24,5 миллиона рублей.
Третье помещение тоже с арендатором. Его площадь — 189 квадратных метра, а стоимость — 16,5 миллиона рублей.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру собирала информацию о квартирах на Харьковской горе, которые белгородцы выставили на продажу. Все они находятся вблизи мест прилётов и гибели из-за атак ВСУ людей.