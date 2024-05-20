Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
На сегодняшний день за получением (восстановлением) жилья, а также за получением выплаты для покупки жилого помещения могут обращаться:
В вышеуказанных случаях людям предоставляют либо новое жильё, либо выплачивают средства на покупку недвижимости, либо строят новое жильё на том же или на другом земельное участке, либо проводят работы по восстановлению.
А за предоставлением жилья на условии договора социального найма могут обращаться малоимущие, которые нуждаются в жилых помещениях, являющиеся собственниками единственного жилого помещения, признанного непригодным для проживания и подлежащее ремонту или реконструкцию.
При этом некоторые белгородцы достаточно долго не могут сделать свой выбор и отказываются от предоставленных вариантов. В данном случае у людей появится возможность самостоятельно выбрать себе новое жильё, которое соответствует площади, техническим характеристикам и установленной стоимости.
После выбора собственник сможет обратиться в министерство строительства области и в банк для открытия специального счёта, куда ему перечислят средства. Их нужно использовать в течение полугода. Если этого не произойдёт, то деньги вернутся в бюджет области.