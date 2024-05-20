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Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ

Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ

20 мая 2024, 07:44
Фото: 1MI
Средства им перечислят на специальный счёт. Если белгородцы не купят новое жильё в течение полугода, деньги вернутся в бюджет области. Подробнее сообщила заместитель начальника правового управления администрации губернатора Белгородской области Ирина Волкова.
Сюжет
Жилье

На сегодняшний день за получением (восстановлением) жилья, а также за получением выплаты для покупки жилого помещения могут обращаться:

  • те, кто потерял жильё, или оно стало непригодным для проживания после обстрелов ВСУ;
  • те, кто имеет в собственности недвижимость в населённых пунктах, которые подверглись обстрелам и где введён режим ЧС;
  • люди, которых отселили из населённых пунктов, в которых невозможно проживать в связи с ограничением доступа из-за обстрелов ВСУ, где не введён режим ЧС.

В вышеуказанных случаях людям предоставляют либо новое жильё, либо выплачивают средства на покупку недвижимости, либо строят новое жильё на том же или на другом земельное участке, либо проводят работы по восстановлению.

А за предоставлением жилья на условии договора социального найма могут обращаться малоимущие, которые нуждаются в жилых помещениях, являющиеся собственниками единственного жилого помещения, признанного непригодным для проживания и подлежащее ремонту или реконструкцию.

При этом некоторые белгородцы достаточно долго не могут сделать свой выбор и отказываются от предоставленных вариантов. В данном случае у людей появится возможность самостоятельно выбрать себе новое жильё, которое соответствует площади, техническим характеристикам и установленной стоимости.

После выбора собственник сможет обратиться в министерство строительства области и в банк для открытия специального счёта, куда ему перечислят средства. Их нужно использовать в течение полугода. Если этого не произойдёт, то деньги вернутся в бюджет области.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жилье#Реконструкция#Недвижимость#Счет#Бюджет области#Белгород#Восстановление#ВСУ#Полугодие#Малоимущие#Ограничение доступа#Обстрелы#Министерство строительства
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