В местах частых прилётов: за сколько белгородцы пытаются продать квартиры на Харгоре?

Добавим, что в последнее время улица Шаландина также неоднократно обстреливалась со стороны Украины. Так, обломки падали на крышу одного из домов и на парковку рядом с ТЦ «Победа», а в другом МКД №2, расположенном сразу через дорогу, из-за прямого попадания в квартиру погиб местный житель.