В местах частых прилётов: за сколько белгородцы пытаются продать квартиры на Харгоре?

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Под огонь ВСУ всё чаще стала попадать Харьковская гора: больше всех страдают улицы от спортивного комплекса «Космос» вплоть до посёлка Дубовое. Только пять дней назад ВСУ ударили по многоквартирному дому по улице Щорса, 55а, в результате чего обрушился один десятиэтажный подъезд, погибли взрослые и дети.
Многие белгородцы принимают решение уехать в более безопасные регионы, поэтому выставляют своё жильё на продажу. Редакция Бел.Ру собрала перечень квартир, размещённых в «горячих» точках Харгоры, которые начали искать новых владельцев за день до публикации материала.
Белгородцы, проживающие в соседнем с пострадавшим 12 мая доме, выставили свою однокомнатную квартиру общей площадью 35 квадратных метров на продажу. Просят владельцы 3,8 млн рублей — эта стоимость является выше рыночной.
Однако, по словам нынешнего собственника, квартиру могут продать наполненную: с мебелью и всей техникой. В жилье есть натяжные потолки, кондиционер и большая лоджия.
Окна же выходят на СОК «Луч», который неоднократно попадал под огонь ВСУ. Рядом же стоит и дом №55а по улице Щорса, в который 12 мая попал обломок от ракеты, спровоцировавший обрушение одного подъезда.
В ещё одном многоквартирном доме, который находится вблизи обрушившегося, тоже хотят продать квартиру — на этот раз двухкомнатную общей площадью 50,6 квадратных метра за 5 млн рублей.
Дом №47 по улице Щорса также близко находится к основной дороге, по которой ездят автобусы: на неё в прошлом году падал беспилотник, а в этом — упал обломок снаряда.
Эту квартиру владельцы тоже продают со всей мебелью и техникой, а выход на сделку обещают быстрый. В доме десять этажей, есть мусоропровод и открытая парковка во дворе.
Рядом со школой №40 по улице Шаландина, 7 продаётся трёхкомнатная квартира с двумя балконами общей площадью 58 квадратных метров за 4,9 млн рублей. Рядом с домом также есть магазины, детский сад и рынок.
Жильё расположено на последнем этаже девятиэтажного дома и требует ремонта. Готовы ли владельцы отдать квартиру вместе с мебелью и техникой, не уточняется.
Добавим, что в последнее время улица Шаландина также неоднократно обстреливалась со стороны Украины. Так, обломки падали на крышу одного из домов и на парковку рядом с ТЦ «Победа», а в другом МКД №2, расположенном сразу через дорогу, из-за прямого попадания в квартиру погиб местный житель.
В доме №35А по бульвару Юности тоже решили продать минимум одну квартиру. Этой весной вблизи этого МКД падали обломки снарядов и горели машины. Случалось подобное уже неоднократно.
В выставленной на продажу квартире три комнаты, общая площадь — 74 квадратных метра. Находится жильё на четвёртом этаже десятиэтажного дома.
Данный собственник также желает продать квартиру вместе с мебелью и техникой.
Данное жильё расположено рядом с педколледжом и остановкой, в которую прилетали обломки — тогда погиб водитель грузовика, пострадал автобус. Владелец просит за четырёхкомнатную квартиру общей площадью 76 квадратных метров около 5,2 млн рублей. Он отмечает, что жильё расположено не на угловой части дома.
Собственник не уточнил, продаст ли квартиру со всей мебелью, но отметил, что она требует ремонта — с этим хозяин сможет помочь при необходимости.
Пытаются продать и однокомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров в доме рядом с ТЦ «Сити Молл». В прошлом году первый корпус данного дома попадал под обстрел ВСУ: повреждения получил фасад здания.
Владелец утверждает, что из-за срочной продажи снизил стоимость квартиры.