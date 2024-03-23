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Обстрел Белгорода

ВСУ атаковали Белгород 17 боеприпасами

23 марта 2024, 03:58
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода
В небе над Белгородом и Белгородским районом сбили 17 воздушных целей, сообщил Вячеслав Гладков.

Украинские формирования обстреляли Белгород в 21:30. Сработала система ПВО, в городе и районе объявляли ракетную опасность.

Пострадавших не было. В Белгороде разбиты стёкла в 22 квартирах четырёх МКД. В детском саду повреждена кровля и выбиты стёкла. Посекло осколками восемь машин.

В Дубовом без окон остались квартиры в МКД, есть повреждения в частном доме, ещё в четырёх выбило стёкла. Оперативные службы работают на месте.

Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел БелгородаОбстрел Белгорода
Обстрел Белгорода
Фото: Bel.ru
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