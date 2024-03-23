ВСУ атаковали Белгород 17 боеприпасами

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Украинские формирования обстреляли Белгород в 21:30. Сработала система ПВО, в городе и районе объявляли ракетную опасность.
Пострадавших не было. В Белгороде разбиты стёкла в 22 квартирах четырёх МКД. В детском саду повреждена кровля и выбиты стёкла. Посекло осколками восемь машин.
В Дубовом без окон остались квартиры в МКД, есть повреждения в частном доме, ещё в четырёх выбило стёкла. Оперативные службы работают на месте.